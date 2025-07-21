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 | Bengü Sarıkuş

600 bin kamu işçisi zam bekliyor: Toplu sözleşmede kritik viraj

Kamu işçileri için zam maratonu devam ediyor. Hükümetin sunduğu son zam teklifinin ardından gözler bir kez daha işçi tarafından gelecek açıklamalara çevrildi.

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600 bin kamu işçisi zam bekliyor: Toplu sözleşmede kritik viraj
KAYNAK:
Ekonomim
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 16:05
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 16:15

Kamuda yaklaşık 600 bin işçinin ücret artışının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde, işveren tarafı bu yılın ilk 6 ayı için yüzde 24 teklif etti. Gözler bu hafta yapılması beklenen 8'inci görüşmeye çevrildi.

600 bin kamu işçisi zam bekliyor: Toplu sözleşmede kritik viraj

Kara yolları, demir yolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor.

HÜKÜMET NE TEKLİF ETMİŞTİ?

İşveren tarafı kamu işçilerinin ücretlerine birinci yılın ilk 6 ayı için yüzde 24, ikinci, üçüncü ve dördüncü 6 aylar için gerçekleşen oranını teklif etti.

600 bin kamu işçisi zam bekliyor: Toplu sözleşmede kritik viraj

MÜZAKERELER DEVAM EDİYOR

İşçi tarafını temsilen ve ile müzakereler sürüyor. Bu hafta yeni bir toplantının yapılması, anlaşma olması durumunda sürecin tamamlanması bekleniyor.

600 bin kamu işçisi zam bekliyor: Toplu sözleşmede kritik viraj

ZAM GÖRÜŞMELERİ KİMLERİ ETKİLEYECEK?

Süreç 600 bin kamu işçisini kapsıyor. Kamu işçileri hastane, bakanlıklar, karayolları ve diğer birçok kamu kurumunda çalışıyorlar. Sürecin tamamlanmasıyla işçilerin 2025-2026 yıllarını kapsayan zam ve sosyal hakları belli olacak.

600 bin kamu işçisi zam bekliyor: Toplu sözleşmede kritik viraj

Öte yandan, yaklaşık 4 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2026-2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos itibarıyla başlayacak.

Bu doğrultuda, kamu işçilerini ilgilendiren 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, memurların toplu sözleşmesi gibi Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Grup başta olmak üzere özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmeleri açısından da önem taşıyor.

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ETİKETLER
#zam
#türk-iş
#toplu iş sözleşmesi
#hak-iş
#Enflasyon
#Kamu_işçileri
#Ekonomi
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