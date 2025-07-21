Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Türk diplomatlara yönelik iftiralar! DMM'den açıklama geldi

Sosyal medyada Türk diplomatlarını hedef alan paylaşımlara ilişkin Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden bir açıklama yapıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Türk diplomatlara yönelik iftiralar! DMM'den açıklama geldi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 16:11
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 16:14

DMM'nin açıklaması şu şekilde;

"Sosyal medya mecralarında, “Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapmak isteyen diplomatik plakalı bir araçta yüklü miktarda yasaklı madde ele geçirildiği” haberi üzerinden, aracın Türk diplomatlara ait olduğu izlenimi oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bu iddialar, gerçeği yansıtmayan ve kamuoyunu yanıltmayı amaçlayan bir dezenformasyon faaliyetidir.

"ARAÇ KONGO CUMHURİYETİ’NİN BRÜKSEL’DE GÖREVLİ BİR DİPLOMATINA AİTTİR"

Gerçekte, söz konusu araç diplomatik plakası taşımaktadır. Belçika’dan hareket eden araç Kongo Cumhuriyeti’nin Brüksel’de görevli bir diplomatına aittir. Aracın sürücüsünün Bulgaristan vatandaşı ve yolcusunun Belçika vatandaşı olduğu Bulgar kolluk kuvvetlerince tespit edilmiştir. Operasyon, Bulgaristan makamlarınca kaçakçılıkla mücadeleye yönelik uluslararası bir kolluk faaliyeti çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Hadisenin Türkiye Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı görevlileri ya da herhangi bir vatandaşımızla doğrudan veya dolaylı hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.

"TEMEL HEDEF DİPLOMATLARIMIZIN İTİBARINI ZEDELEME"

Buna rağmen, bazı çevrelerce sosyal medyada yapılan maksatlı paylaşımlarla Türk diplomasisi ülkemiz hedef alınmakta ve kamuoyunda olumsuz bir algı oluşturulmak istenmektedir. Bu tür dezenformasyon içeriklerinin temel hedefi, ülkemizin, dış temsilciliklerimizin ve diplomatlarımızın itibarını zedelemektir. Kamuoyunun, yalnızca resmî makamlarca yapılan açıklamalara itibar etmesi; manipülatif ve kasıtlı olarak yanıltıcı bilgiler içeren paylaşımlara karşı dikkatli olması büyük önem taşımaktadır"

https://x.com/dmmiletisim/status/1947274546307899544

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Memur ve memur emeklilerinin maaş farkları ne zaman yatacak? Gözler SGK ve Bakan Işıkhan'da
Şarkı söyleyerek gitti, küfrederek geri geldi! Bisikleti çalınınca deliye döndü
ETİKETLER
#belçika
#diplomasi
#Kamuoyu
#Dezinformasyon
#Türk Diplomasisi
#Fake News
#Kongo Cumhuriyeti
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.