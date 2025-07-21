Türk diplomatlara yönelik iftiralar! DMM'den açıklama geldi

DMM'nin açıklaması şu şekilde;

"Sosyal medya mecralarında, “Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapmak isteyen diplomatik plakalı bir araçta yüklü miktarda yasaklı madde ele geçirildiği” haberi üzerinden, aracın Türk diplomatlara ait olduğu izlenimi oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bu iddialar, gerçeği yansıtmayan ve kamuoyunu yanıltmayı amaçlayan bir dezenformasyon faaliyetidir.

"ARAÇ KONGO CUMHURİYETİ’NİN BRÜKSEL’DE GÖREVLİ BİR DİPLOMATINA AİTTİR"

Gerçekte, söz konusu araç Belçika diplomatik plakası taşımaktadır. Belçika’dan hareket eden araç Kongo Cumhuriyeti’nin Brüksel’de görevli bir diplomatına aittir. Aracın sürücüsünün Bulgaristan vatandaşı ve yolcusunun Belçika vatandaşı olduğu Bulgar kolluk kuvvetlerince tespit edilmiştir. Operasyon, Bulgaristan makamlarınca kaçakçılıkla mücadeleye yönelik uluslararası bir kolluk faaliyeti çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Hadisenin Türkiye Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı görevlileri ya da herhangi bir vatandaşımızla doğrudan veya dolaylı hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.

"TEMEL HEDEF DİPLOMATLARIMIZIN İTİBARINI ZEDELEME"

Buna rağmen, bazı çevrelerce sosyal medyada yapılan maksatlı paylaşımlarla Türk diplomasisi ülkemiz hedef alınmakta ve kamuoyunda olumsuz bir algı oluşturulmak istenmektedir. Bu tür dezenformasyon içeriklerinin temel hedefi, ülkemizin, dış temsilciliklerimizin ve diplomatlarımızın itibarını zedelemektir. Kamuoyunun, yalnızca resmî makamlarca yapılan açıklamalara itibar etmesi; manipülatif ve kasıtlı olarak yanıltıcı bilgiler içeren paylaşımlara karşı dikkatli olması büyük önem taşımaktadır"

https://x.com/dmmiletisim/status/1947274546307899544