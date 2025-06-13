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 | Burak Ayaydın

Beşiktaş'ta yıldız ismin bileti kesildi: Ole Gunnar Solskjaer'den ayrılık kararı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'den, Alex Oxlade-Chamberlain için kritik bir karar çıktı. Beşiktaş'ın gelecek sezon planlarını yapan Ole Gunnar Solskjaer, Alex Oxlade-Chamberlain'e veda edilmesini istedi.

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Beşiktaş'ta yıldız ismin bileti kesildi: Ole Gunnar Solskjaer'den ayrılık kararı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
13.06.2025
saat ikonu 22:22
|
GÜNCELLEME:
13.06.2025
saat ikonu 22:22

Ole Gunnar Solskjaer'den Beşiktaş için Alex Oxlade-Chamberlain kritiği geldi. Alex Oxlade-Chamberlain'in Beşiktaş'taki performansını yeterli bulmayan Ole Gunnar Solskjaer, 31 yaşındaki orta sahaya veda edilmesini istedi.

BEŞİKTAŞ'TA OLE GUNNAR SOLSKJAER'DEN ALEX OXLADE-CHAMBERLAIN VEDASI

Beşiktaş ile şampiyonluğa oynamak isteyen Ole Gunnar Solskjaer, gelecek sezon için flaş kararlar almaya devam ediyor. İlk olarak Arthur Masuaku ile yolların ayrılmasını isteyen Ole Gunnar Solskjaer, şimdi de Alex Oxlade-Chamberlain'e veda edilmesini istedi ve İngiliz oyuncuyu transfer pazarına sundu.

Beşiktaş'ta yıldız ismin bileti kesildi: Ole Gunnar Solskjaer'den ayrılık kararı!

BEŞİKTAŞ'TA BİLETİ KESİLEN ALEX OXLADE-CHAMBERLAIN VE PERFORMANSI

Beşiktaş ile bu sezon 20 maça çıkan ve 1132 dakika sahada kalan Alex Oxlade-Chamberlain, 1 gollük katkı sağlamış ve eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Beşiktaş'ta yıldız ismin bileti kesildi: Ole Gunnar Solskjaer'den ayrılık kararı!

Sıkça Sorulan Sorular

ALEX OXLADE-CHAMBERLAIN BEŞİKTAŞ'A NEREDEN GELMİŞTİ?
İngiliz orta saha, 2023 yazında Liverpool'dan ayrılmış ve Beşiktaş'a imza atmıştı.
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ETİKETLER
#alex oxlade-chamberlain
#Transfer Haberleri
#Beşiktaş Transferleri
#Ole Gunnar Solskjaer
#Spor
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