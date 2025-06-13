Beşiktaş'ta yıldız ismin bileti kesildi: Ole Gunnar Solskjaer'den ayrılık kararı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'den, Alex Oxlade-Chamberlain için kritik bir karar çıktı. Beşiktaş'ın gelecek sezon planlarını yapan Ole Gunnar Solskjaer, Alex Oxlade-Chamberlain'e veda edilmesini istedi.

Ole Gunnar Solskjaer'den Beşiktaş için Alex Oxlade-Chamberlain kritiği geldi. Alex Oxlade-Chamberlain'in Beşiktaş'taki performansını yeterli bulmayan Ole Gunnar Solskjaer, 31 yaşındaki orta sahaya veda edilmesini istedi.

BEŞİKTAŞ'TA OLE GUNNAR SOLSKJAER'DEN ALEX OXLADE-CHAMBERLAIN VEDASI

Beşiktaş ile şampiyonluğa oynamak isteyen Ole Gunnar Solskjaer, gelecek sezon için flaş kararlar almaya devam ediyor. İlk olarak Arthur Masuaku ile yolların ayrılmasını isteyen Ole Gunnar Solskjaer, şimdi de Alex Oxlade-Chamberlain'e veda edilmesini istedi ve İngiliz oyuncuyu transfer pazarına sundu.

BEŞİKTAŞ'TA BİLETİ KESİLEN ALEX OXLADE-CHAMBERLAIN VE PERFORMANSI

Beşiktaş ile bu sezon 20 maça çıkan ve 1132 dakika sahada kalan Alex Oxlade-Chamberlain, 1 gollük katkı sağlamış ve eleştiri oklarının hedefi olmuştu.