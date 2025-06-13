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Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe Arsenalli yıldızı transfer ediyor: Ali Koç görüşmeleri başlattı!

Fenerbahçe'de Ali Koç'tan Thomas Partey hamlesi geldi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Arsenal'de gözden çıkarılan Thomas Partey için resmen devreye girdi.

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Fenerbahçe Arsenalli yıldızı transfer ediyor: Ali Koç görüşmeleri başlattı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
13.06.2025
saat ikonu 21:45
|
GÜNCELLEME:
13.06.2025
saat ikonu 21:45

Fenerbahçe'de Ali Koç'un yeni gözdesi Arsenalli Thomas Partey oldu. Şampiyonluk kadrosu kurmak isteyen Fenerbahçe, başkan Ali Koç önderliğinde Thomas Partey için temaslarda bulundu.

FENERBAHÇE'DE ALİ KOÇ'TAN THOMAS PARTEY SÜRPRİZİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Acun Ilıcalı'nın da gönderilmesinin ardından resmen ipleri eline aldı ve transfer çalışmalarına başladı! Fenerbahçe ile gelecek sezonu son yılı olarak gören Ali Koç, şampiyonluk için adeta kolları sıvadı. Halihazırda Arsenal ile sözleşmesi sona eren Thomas Partey için resmi temaslarda bulunan Ali Koç, üst üste yapılacak olan yıldız transferler için ilk adımı attı.

Fenerbahçe Arsenalli yıldızı transfer ediyor: Ali Koç görüşmeleri başlattı!

FENERBAHÇE'NİN TRANSFER ETMEK İSTEDİĞİ THOMAS PARTEY İÇİN ARSENAL 50 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

Arsenal kurgusunda önemli bir rol alacağı düşünülen Thomas Partey için Atletico Madrid'e 50 milyon Euro bonservis ödeyen Topçular, şu anda gelinen noktadaysa deneyimli orta sahanın bonservissiz şekilde ayrılmasına izin veriyor.

Fenerbahçe Arsenalli yıldızı transfer ediyor: Ali Koç görüşmeleri başlattı!

FENERBAHÇE'NİN İSTEDİĞİ THOMAS PARTEY VE ARSENAL PERFORMANSI

Arsenal ile bu sezon 52 maça çıkan Thomas Partey, 4 gol ve 3 asistlik katkı sağlamıştı.

Fenerbahçe Arsenalli yıldızı transfer ediyor: Ali Koç görüşmeleri başlattı!

Sıkça Sorulan Sorular

THOMAS PARTEY'İN BONSERVİSİ NE KADAR?
Yıldız orta sahanın güncel piyasa değeri 14 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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ETİKETLER
#ali koç
#arsenal
#Fenerbahçe Transferleri
#Transfer Haberleri
#thomas partey
#Spor
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