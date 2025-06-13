Fenerbahçe Arsenalli yıldızı transfer ediyor: Ali Koç görüşmeleri başlattı!

Fenerbahçe'de Ali Koç'tan Thomas Partey hamlesi geldi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Arsenal'de gözden çıkarılan Thomas Partey için resmen devreye girdi.
Fenerbahçe'de Ali Koç'un yeni gözdesi Arsenalli Thomas Partey oldu. Şampiyonluk kadrosu kurmak isteyen Fenerbahçe, başkan Ali Koç önderliğinde Thomas Partey için temaslarda bulundu.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Acun Ilıcalı'nın da gönderilmesinin ardından resmen ipleri eline aldı ve transfer çalışmalarına başladı! Fenerbahçe ile gelecek sezonu son yılı olarak gören Ali Koç, şampiyonluk için adeta kolları sıvadı. Halihazırda Arsenal ile sözleşmesi sona eren Thomas Partey için resmi temaslarda bulunan Ali Koç, üst üste yapılacak olan yıldız transferler için ilk adımı attı.
Arsenal kurgusunda önemli bir rol alacağı düşünülen Thomas Partey için Atletico Madrid'e 50 milyon Euro bonservis ödeyen Topçular, şu anda gelinen noktadaysa deneyimli orta sahanın bonservissiz şekilde ayrılmasına izin veriyor.
Arsenal ile bu sezon 52 maça çıkan Thomas Partey, 4 gol ve 3 asistlik katkı sağlamıştı.