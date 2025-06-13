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 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek'ten 25 milyon Euroluk imza!

Fenerbahçeli Yusuf Akçiçek transferinde geri sayım başladı. Yusuf Akçiçek için 20 milyon Euronun masada olduğu süreçte, Fenerbahçe'den 25 milyon barajı geldi.

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Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek'ten 25 milyon Euroluk imza!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
13.06.2025
saat ikonu 20:24
|
GÜNCELLEME:
13.06.2025
saat ikonu 20:24

Fenerbahçe ve Yusuf Akçiçek süreci resmen tamamlanıyor. Fenerbahçe'nin genç yıldızı Yusuf Akçiçek için Stuttgart ve Marsilya, 20 milyon Euro ile masaya oturdu.

FENERBAHÇE'DE YUSUF AKÇİÇEK TRANSFERİ İÇİN 25 MİLYON EURO

Fenerbahçe'nin de transfer olmasına olumlu yaklaştığı Yusuf Akçiçek, Avrupa ekiplerinin listelerinde yer almaya devam ediyor. Fenerbahçe'nin 25 milyon Euro bedelle göndermek istediği milli oyuncuya, Stuttgart ve Marsilya tarafından 20 milyon Euro değerinde teklifler yapıldı ve bekleme aşamasına geçildi.

Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek'ten 25 milyon Euroluk imza!

YUSUF AKÇİÇEK VE FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin 25 milyon Euro karşılığında transfer olmasına izin vermeyi planladığı Yusuf Akçiçek, sarı lacivertli formayla bu sezon 20 maça çıktı ve 2 gol ile 1 asistlik katkı sağladı.

Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek'ten 25 milyon Euroluk imza!

Sıkça Sorulan Sorular

YUSUF AKÇİÇEK'İ BAŞKA KİMLER İSTİYOR?
Genç savunmacıyı sezon başında Premier Lig ekipleri de sormuş ama Fenerbahçe'den olumsuz yanıt almışlardı.
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ETİKETLER
#Fenerbahçe Transferleri
#Transfer Haberleri
#Yusuf Akçiçek
#Spor
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