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 | Dilek Ulusan

Fenomen Kıvanç Talu ile Beril Talu çiftinin dolandırıcılık davasında ara karar

Dolandırıcılık iddiasıyla tutuklanan fenomen çift, Kıvanç Talu ile Beril Talu hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, 195'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Talu çiftinin tutukluluk hallerinin devamına hükmedip, mütalaanın hazırlanması için dosyayı savcıya gönderdi

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Fenomen Kıvanç Talu ile Beril Talu çiftinin dolandırıcılık davasında ara karar
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 16:25
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 16:25

İstanbul'da iddiasıyla tutuklanan Kıvanç- çiftinin de aralarında olduğu 3 sanığın "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 195'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmalarına devam edildi. Fenomenlerin yargılandığı dolandırıcılık davasında ara karar açıklandı.

KIVANÇ TALU İLE BERİL TALU ÇİFTİ HAKİM KARŞISINDA

Anadolu 4. Ağır Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Talu çifti ile tutuksuz sanık Ertan Koç katıldı. Duruşmada, müştekiler ve taraf avukatları da hazır bulundu. Duruşmada dinlenen müşteki Burçin K, Beril Talu'yu eşinin vasıtasıyla tanıdığını söyledi.

Fenomen Kıvanç Talu ile Beril Talu çiftinin dolandırıcılık davasında ara karar

Talu'nun reklam çekimleri için sermaye topladığını belirten Burçin K, "Toplam 280 bin lira para gönderdim. İki hafta içinde 2 katını geri vereceklerini söylediler. Bunun geri dönüşü hiç olmadı. Bir süre sonra insanları dolandırıp kaçtıklarını duydum. Ben de şikayetçi oldum." dedi. Sanık Beril Talu ise 20 aydır tutuklu olduğunu, adil bilirkişi raporu istediklerini dile getirerek, işlerinin hayali olduğunun iddia edildiğini ancak bunlara ilişkin faturaları sunduklarını savundu. da burada konuşulan iddiaların belge ve delil olmadan anlatılan şeyler olduğunu öne sürdü.

Fenomen Kıvanç Talu ile Beril Talu çiftinin dolandırıcılık davasında ara karar

KIVANÇ BERİL TALU ÇİFTİ SUÇLAMALARI REDDETTİ

Soyut beyanların suçlama olarak kendilerine döndüğünü dile getiren Talu, "Bu iddialar üzerine 20 aydır tutukluyuz. Söz konusu konuşulan paralar yaptığımız reklamcılık işinde eşimin aldığı borçlardır. Tutuklandığımız için ödeyemediğimiz borçlardır. Eşimle hapisteyken çalışıp para kazanamıyoruz. Evdeki eşyamızı bile satıp bu insanlara faiziyle para ödedik. Bu insanlara paralarını ödeyebilmek için oğlumun oyuncağını sattım. Biz, sizleri dolandırmadık. Tutuksuz yargılanmayı ve tahliyemizi talep ediyorum." ifadelerini kullandı. Ara kararını açıklayan heyeti, tutuklu sanıklarının bu hallerinin devamına hükmetti. Heyet, mütalaanın hazırlanması için dosyayı savcıya göndererek duruşmayı erteledi.

Fenomen Kıvanç Talu ile Beril Talu çiftinin dolandırıcılık davasında ara karar
ETİKETLER
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