Fatih Terim, Galatasaray'ın yıldızına göz dikti! Suudi Arabistan basını duyurdu

Gelecek sezon hem Süper Lig hem de Avrupa’da başarı serisi yakalamak isteyen Galatasaray iddialı kadro kurma çalışmalarını sürdürüyor. Cimbom’da ayrılacak isimler de gündeme geliyor. Sarı-Kırmızılı takımın ara transfer döneminde Wolverhampton'dan kadrosuna kattığı Gabonlu ön libero Mario Lemina ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

MARIO LEMINA'YA ÖZEL İLGİ

Takvim'in Suudi basınından derlediği haberde Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab'ın tecrübeli oyuncu için 25 milyon Euro teklif ettiği öne sürüldü.

FATİH TERİM'İN ESKİ ÖĞRENCİSİ

Lemina, 2019-2020 sezonunda Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Galatasaray'da 1 sezon forma giymişti.

Haberde Al Shabab dışında birkaç Suudi ekibinin daha oyuncuyu yakından takip ettiği ve Galatasaray'a teklifte bulunabilecekleri belirtildi.

Gösterdiği performansla şampiyonlukta önemli bir rol oynayan Gabonlu yıldız, 16 maçta forma giyip 1 gol, 2 asiste imza attı.