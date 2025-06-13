Galatasaray'ın yıldızı gidiyor! Eşyalarını topladı, ayrılık yakın

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Alvaro Morata'nın tüm eşyalarını toplattığı ve İspanya’ya gönderdiği iddia edildi.

Galatasaray forması giyen İspanyol forvet Alvaro Morata’nın eşyalarını toplatıp İspanya’ya gönderdiği öne sürüldü.

Takvim gazetesinin haberine göre, deneyimli golcünün sarı-kırmızılı takımdan ayrılmaya hazırlandığı ifade edildi. Bir diğer iddiaya göre ise Morata ile kulüp arasında karşılıklı anlaşmayla sözleşme feshi gündemde...

MORATA'NIN GALATASARAY KARİYERİ

Galatasaray’da 16 karşılaşmaya çıkan Morata, 7 gol atıp 3 asistle katkı sağladı. Öte yandan Morata’nın Uluslar Ligi finalinde kaçırdığı penaltı sonrası Portekiz şampiyonluğa ulaşmış, bu durum İspanyol kamuoyunda hayal kırıklığına neden olmuştu.