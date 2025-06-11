Fenerbahçe ile anılıyordu! Bayern'in yıldızı adım adım Galatasaray'a...

Galatasaray, Alman yıldız Leroy Sane'nin transferinde mutlu sona yaklaşıyor. Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan tecrübeli futbolcu için dış basından dikkat çekici haberler peş peşe geliyor.

Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Leroy Sane için Galatasaray önemli bir aşamayı geride bıraktı. Bayern Münih ile yollarını ayırmaya hazırlanan yıldız futbolcu, Sarı-Kırmızılı kulübe çok yakın.

AYRILMAYI KAFASINA KOYDU

Fenerbahçe'nin de listesinde yer aldığı iddia edilen Alman yıldız için Galatasaray bastırıyor. Fabrizio Romano'nun aktardığına göre, Sarı-Kırmızılı yönetim görüşmelere hız verirken, transferin olumlu sonuçlanması konusunda oldukça umutlu.

Sky DE'nin haberine göre, Bayern Münih ile sözleşme uzatma ihtimali masadaydı ancak Sane, yeni bir karar alarak kontratını yenilememe yönünde irade koydu. Bu durumda yıldız futbolcu, sezon sonunda kulüpten bedelsiz olarak ayrılacak.

BILD'E GÖRE GALATASARAY'A ÇOK YAKIN

Almanya’nın önde gelen gazetelerinden Bild ise Sane'nin Galatasaray'a transferinin "çok yakın" olduğunu öne sürdü. Habere göre; Bayern ile yürütülen temaslar beklenen sonucu vermedi ve Sane, rotasını İstanbul’a çevirdi. Hatta oyuncunun, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda bile forma giymemeyi düşündüğü aktarıldı.

FRANSIZ BASINI ASLAN'IN TEKLİFİNİ YAZDI

Fransız Foot Mercato ise Galatasaray'ın yıldız isimle yaptığı görüşmelerde büyük ilerleme sağladığını ve yıllık 11 milyon euro maaş önerdiğini yazdı.

Bu sezon Bayern formasıyla toplam 45 maça çıkan Sane, 13 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.