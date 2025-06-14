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 | Burak Ayaydın

Uğurcan Çakır için 12 milyon Euro resmi teklif: Trabzonspor'un cevabı bekleniyor!

Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır için yeni bir transfer teklifi geldi. İlk temaslarda Trabzonspor'dan 'hayır' cevabı alan Monaco, Uğurcan Çakır için yaptığı teklif oranını yeniledi ve 12 milyon Euro bandına çıktı.

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Uğurcan Çakır için 12 milyon Euro resmi teklif: Trabzonspor'un cevabı bekleniyor!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
14.06.2025
saat ikonu 19:26
|
GÜNCELLEME:
14.06.2025
saat ikonu 19:26

Trabzonsporlu Uğurcan Çakır için Monaco'nun ısrarı devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Uğurcan Çakır için Trabzonspor'a 9+1 milyon Euro teklif eden Monaco, şimdi ise 12 milyon Euro önerdi ve beklemeye geçti.

TRABZONSPOR'DA UĞURCAN ÇAKIR TRANSFERİ İÇİN 15 MİLYON EURO İSTENİYOR

Monaco'nun ilk teklifini düşük bulduğu için reddeden Trabzonspor, esasen ise 15 milyon Euro ile kaptana veda etmek istiyor. Halihazırda Monaco'nun 12 milyon Euro önerdiği süreçte, Trabzonspor'un cevabının yine olumsuz olacağı düşünülüyor. Son olarak da Fransız ekibi, Trabzonspor ile anlaştığı gibi Uğurcan Çakır'a kontrat önerecek ve transferi yaz kampına yetiştirmeye çalışacak.

Uğurcan Çakır için 12 milyon Euro resmi teklif: Trabzonspor'un cevabı bekleniyor!

UĞURCAN ÇAKIR İÇİN TRABZONSPOR'DA KRİTİK SÜREÇ

Uğurcan Çakır'ın hem Fransa'dan hem de İngiltere'den talipleri olduğunu gözeten Trabzonspor yönetimi, milli kalecinin yüksek meblağlar karşılığında transfer olmasını planlıyor.

Sıkça Sorulan Sorular

UĞURCAN ÇAKIR'I TÜRKİYE'DEN KİMLER İSTİYOR?
Fenerbahçe ve Galatasaray da milli kaleciyle yakından ilgileniyor.
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ETİKETLER
#trabzonspor
#Monaco
#Uğurcan Çakır
#Transfer Haberleri
#Spor
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