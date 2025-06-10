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 | Burak Ayaydın

Uğurcan Çakır'dan İstanbul devine mesaj: "Trabzonspor'dan ayrılıp sizde oynarım"

Trabzonsporlu Uğurcan Çakır'dan Fenerbahçe itirafı geldi. Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Uğurcan Çakır, Trabzonspor'dan ayrılıp Fenerbahçe'de oynamak istediğini söyledi.

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Uğurcan Çakır'dan İstanbul devine mesaj:
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
10.06.2025
saat ikonu 23:53
|
GÜNCELLEME:
10.06.2025
saat ikonu 23:53

Uğurcan Çakır'ın Trabzonspor'dan transfer olacağı yönündeki iddialar artarken, an itibarıyla ise Fenerbahçe gelişmesi yaşandı. Başarılı kaleci Uğurcan Çakır, A Milli Takım kampında Fenerbahçeli futbolculara samimi bir itirafta bulundu ve kariyerine sarı lacivertli formayla devam etmenin hiçbir sakıncası olmadığını ifade etti.

Uğurcan Çakır'dan İstanbul devine mesaj: "Trabzonspor'dan ayrılıp sizde oynarım"

TRABZONSPORLU UĞURCAN ÇAKIR'DAN FENERBAHÇE TRANSFERİ İÇİN KRİTİK SÖZLER

Uğurcan Çakır, milli takımdaki sohbet esnasında profesyonel futbolcu olduklarını hatırlattı ve Trabzonspor sonrasında Fenerbahçe'de oynamanın kariyeri için iyi bir adım olacağını belirtti! Halihazırda Dominik Livakovic'in de ayrılmak istediği Fenerbahçe'de, sarı lacivertli yönetimin Uğurcan Çakır transferi için yakın zamanda resmen devreye girmesi bekleniyor.

Uğurcan Çakır'dan İstanbul devine mesaj: "Trabzonspor'dan ayrılıp sizde oynarım"

FENERBAHÇE'DE UĞURCAN ÇAKIR TRANSFERİ İÇİN TRABZONSPOR'A TAKAS ÖNERİSİ

Fenerbahçe yönetimi, Uğurcan Çakır transferi için gözü kararttı! Trabzonspor ile ortak paydada buluşmak isteyen Fenerbahçe, Emre Mor ve Miha Zajc gibi oyuncularla birlikte belirli bir miktar da para teklif ederek bu sürpriz transferi gerçekleştirmek istiyor.

Uğurcan Çakır'dan İstanbul devine mesaj: "Trabzonspor'dan ayrılıp sizde oynarım"

Sıkça Sorulan Sorular

UĞURCAN ÇAKIR TRANSFERİ NEDEN ZOR?
Trabzonspor ile Fenerbahçe'nin uzun yıllardır gergin olduğu iletişim şekli, hala aşılabilmiş değil. Esasen ise hâl böyle olunca da iki camia arasındaki alışveriş süreci epey aksıyor.
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#trabzonspor
#Uğurcan Yazgılı
#Fenerbahçe Transferleri
#Transfer Haberleri
#Spor
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