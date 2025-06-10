Uğurcan Çakır'dan İstanbul devine mesaj:

Uğurcan Çakır'ın Trabzonspor'dan transfer olacağı yönündeki iddialar artarken, an itibarıyla ise Fenerbahçe gelişmesi yaşandı. Başarılı kaleci Uğurcan Çakır, A Milli Takım kampında Fenerbahçeli futbolculara samimi bir itirafta bulundu ve kariyerine sarı lacivertli formayla devam etmenin hiçbir sakıncası olmadığını ifade etti.

TRABZONSPORLU UĞURCAN ÇAKIR'DAN FENERBAHÇE TRANSFERİ İÇİN KRİTİK SÖZLER

Uğurcan Çakır, milli takımdaki sohbet esnasında profesyonel futbolcu olduklarını hatırlattı ve Trabzonspor sonrasında Fenerbahçe'de oynamanın kariyeri için iyi bir adım olacağını belirtti! Halihazırda Dominik Livakovic'in de ayrılmak istediği Fenerbahçe'de, sarı lacivertli yönetimin Uğurcan Çakır transferi için yakın zamanda resmen devreye girmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE'DE UĞURCAN ÇAKIR TRANSFERİ İÇİN TRABZONSPOR'A TAKAS ÖNERİSİ

Fenerbahçe yönetimi, Uğurcan Çakır transferi için gözü kararttı! Trabzonspor ile ortak paydada buluşmak isteyen Fenerbahçe, Emre Mor ve Miha Zajc gibi oyuncularla birlikte belirli bir miktar da para teklif ederek bu sürpriz transferi gerçekleştirmek istiyor.