Uğurcan Çakır'dan İstanbul devine mesaj:

Trabzonsporlu Uğurcan Çakır'dan Fenerbahçe itirafı geldi. Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Uğurcan Çakır, Trabzonspor'dan ayrılıp Fenerbahçe'de oynamak istediğini söyledi.
Uğurcan Çakır'ın Trabzonspor'dan transfer olacağı yönündeki iddialar artarken, an itibarıyla ise Fenerbahçe gelişmesi yaşandı. Başarılı kaleci Uğurcan Çakır, A Milli Takım kampında Fenerbahçeli futbolculara samimi bir itirafta bulundu ve kariyerine sarı lacivertli formayla devam etmenin hiçbir sakıncası olmadığını ifade etti.
Uğurcan Çakır, milli takımdaki sohbet esnasında profesyonel futbolcu olduklarını hatırlattı ve Trabzonspor sonrasında Fenerbahçe'de oynamanın kariyeri için iyi bir adım olacağını belirtti! Halihazırda Dominik Livakovic'in de ayrılmak istediği Fenerbahçe'de, sarı lacivertli yönetimin Uğurcan Çakır transferi için yakın zamanda resmen devreye girmesi bekleniyor.
Fenerbahçe yönetimi, Uğurcan Çakır transferi için gözü kararttı! Trabzonspor ile ortak paydada buluşmak isteyen Fenerbahçe, Emre Mor ve Miha Zajc gibi oyuncularla birlikte belirli bir miktar da para teklif ederek bu sürpriz transferi gerçekleştirmek istiyor.