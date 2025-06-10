Ferdi Kadıoğlu'ndan sürpriz transfer kararı: Fenerbahçeli taraftarları çok şaşırttı!

Ferdi Kadıoğlu'ndan Fenerbahçe için sürpriz bir transfer kararı geldi. Fenerbahçe'deki başarılı performansıyla Brighton & Hove Albion FC'ye transfer olan Ferdi Kadıoğlu, an itibarıyla ise flaş bir ayrılık kararını gündemine aldı ve Süper Lig'e yeniden göz kırptı.

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu gelişmesi yaşanıyor. Fenerbahçe'den transfer olduğu Premier Lig'de büyük bir sakatlık yaşayan Ferdi Kadıoğlu, Süper Lig'e geri dönme konusunu resmen gündemine aldı.

FERDİ KADIOĞLU FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLMAK İSTİYOR

Fenerbahçe'deki özel performanslarıyla sansasyonel bir transfer gerçekleştiren Ferdi Kadıoğlu, akabindeki süreçte ise talihsiz bir sakatlık yaşamış ve futbola ara vermişti. Şu an gelinen noktadaysa yeniden sahalara dönmeye hazırlanan Ferdi Kadıoğlu, Brighton & Hove Albion FC'nin ilk 11'de şans vermemek istemesi durumunda ise Süper Lig'e dönmeyi göze aldı. Yakın çevresine tekrar Fenerbahçe'de oynamaya sıcak baktığını anlatan Ferdi Kadıoğlu, İngiliz ekibinin kararına göre Süper Lig'e kiralık olarak gelmeyi ve yeniden güçlenerek Avrupa'ya dönmeyi düşünüyor.

FERDİ KADIOĞLU FENERBAHÇE'DEN 30 MİLYON EURO BEDELLE TRANSFER OLMUŞTU

Fenerbahçe'deki yükselen formuyla Avrupa ekiplerinin transfer listelerine giren Ferdi Kadıoğlu, Brighton & Hove Albion FC tarafından 30 milyon Euro bedelle kadroya katılmıştı. Ayrıca bonuslar da içeren anlaşma, Ferdi Kadıoğlu için sakatlık süreciyle birlikte duraksamaya girmiş ve milli oyuncu uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.

FERDİ KADIOĞLU VE FENERBAHÇE SONRASINDAKİ BRIGHTON PERFORMANSI

Fenerbahçe'den sonra Brighton ile 8 maça çıkan ve 2 kez gol sevinci yaşayan Ferdi Kadıoğlu, sakatlanmasıyla birlikte sezonu erkenden kapatmıştı.

FENERBAHÇELİ TARAFTARLAR FERDİ KADIOĞLU'NUN YAKLAŞIMINA ŞAŞIRDI

Ferdi Kadıoğlu'nun kiralık olarak Fenerbahçe'ye gelme ihtimalini sosyal medyada değerlendiren taraftarlar, transfer gelişmesi karşısında şaşkınlıklarını dile getirdi ve iki taraf için de çok doğru bir hamle olacağını ifade etti.