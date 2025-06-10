Samsunspor'a Portekiz'den transfer: Resmi açıklama geldi!

Süper Lig'de başarılı bir sezon geçiren Samsunspor, transferlere devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Logi Tomasson'u kadrosuna katan Karadeniz temsilcisi, şimdi de Enea Mihaj ile anlaşma sağladı.

Samsunspor'da Yüksel Yıldırım'ın transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Süper Lig'de Avrupa bileti almaya hak kazanan Samsunspor, Tomasson'un ardından şimdi de Portekiz Ligi ekiplerinden Famalicao'da forma giyen Arnavut stoper Enea Mihaj transferini duyurdu.

SAMSUNSPOR'DA SÜRPRİZ TRANSFER

Gelecek sezon için kritik çalışmalar yürüten Samsunspor, savunmaya önemli bir takviye yaptı. Transferi, kırmızı beyazlı ekibin başkanı Yüksel Yıldırım duyurdu ve "Enea Mihaj ile 4 +1 yıllık anlaşmaya vardık. 10 gün içerisinde sağlık kontrolünden geçirip imza atmayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.

ENEA MIHAJ VE PORTEKİZ PERFORMANSI

Famalicao ile 29 maça çıkan Enea Mihaj, Portekiz ekibinde 2534 dakika süre aldı ve 1 asistlik katkı sağladı.