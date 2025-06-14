Beşiktaş'ta yıldız isme veda zamanı!

Beşiktaş'ta Ciro Immobile'yle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Ciro Immobile ile uzun zamandır yollarını ayırmak isteyen Beşiktaş'a, İtalya'dan müjde geldi.

Beşiktaş'ta Ciro Immobile ayrılığı gündeme geldi. Beşiktaş'ın yüksek maliyeti sebebiyle takımdan göndermek istediği Ciro Immobile'ye, an itibarıyla Serie A'dan iki takım talip oldu.

BEŞİKTAŞ'TA CIRO IMMOBILE AYRILIĞI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Beşiktaş'ta Ciro Immobile'nin 6 milyon Euro civarındaki maaşı sürekli konuşulur hale gelmişti. Esasen ise gösterdiği düşük performans ve yüksek maaşıyla birlikte camiada soru işaretlerine sebep olan Ciro Immobile, an itibarıyla İtalya ekiplerince transfer listelerine alındı! Çizme basınına göre Serie A temsilcileri Milan ve Fiorentina, gelecek sezon planlamaları kapsamında Ciro Immobile ile anlaşmak ve kadro derinliği anlamında uygun bir hamle gerçekleştirmek için harekete geçti.

CIRO IMMOBILE BEŞİKTAŞ'TAN AYRILMAK İSTİYOR AMA TEK ŞARTLA!

Beşiktaş'a veda etmeye olumlu yaklaşan Ciro Immobile, bu süreçte sadece yüksek maaş opsiyonunu kaybetmek istemiyor. Menajeri aracılığıyla Milan ve Fiorentina haberlerini alan Ciro Immobile, maaş konusundaki gidişatın nasıl şekilleneceğin bekliyor.

BEŞİKTAŞ'TA GÖZDEN ÇIKARILAN CIRO IMMOBILE VE BU SEZON PERFORMANSI

Beşiktaş formasıyla bu sezon 41 mücadelede yer alan Ciro Immobile, 19 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.