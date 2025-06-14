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 | Burak Ayaydın

Beşiktaş'ta yıldız isme veda zamanı!

Beşiktaş'ta Ciro Immobile'yle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Ciro Immobile ile uzun zamandır yollarını ayırmak isteyen Beşiktaş'a, İtalya'dan müjde geldi.

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Beşiktaş'ta yıldız isme veda zamanı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
14.06.2025
saat ikonu 19:11
|
GÜNCELLEME:
14.06.2025
saat ikonu 19:14

Beşiktaş'ta Ciro Immobile ayrılığı gündeme geldi. Beşiktaş'ın yüksek maliyeti sebebiyle takımdan göndermek istediği Ciro Immobile'ye, an itibarıyla Serie A'dan iki takım talip oldu.

BEŞİKTAŞ'TA CIRO IMMOBILE AYRILIĞI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Beşiktaş'ta Ciro Immobile'nin 6 milyon Euro civarındaki maaşı sürekli konuşulur hale gelmişti. Esasen ise gösterdiği düşük performans ve yüksek maaşıyla birlikte camiada soru işaretlerine sebep olan Ciro Immobile, an itibarıyla İtalya ekiplerince transfer listelerine alındı! Çizme basınına göre Serie A temsilcileri Milan ve Fiorentina, gelecek sezon planlamaları kapsamında Ciro Immobile ile anlaşmak ve kadro derinliği anlamında uygun bir hamle gerçekleştirmek için harekete geçti.

Beşiktaş'ta yıldız isme veda zamanı!

CIRO IMMOBILE BEŞİKTAŞ'TAN AYRILMAK İSTİYOR AMA TEK ŞARTLA!

Beşiktaş'a veda etmeye olumlu yaklaşan Ciro Immobile, bu süreçte sadece yüksek maaş opsiyonunu kaybetmek istemiyor. Menajeri aracılığıyla Milan ve Fiorentina haberlerini alan Ciro Immobile, maaş konusundaki gidişatın nasıl şekilleneceğin bekliyor.

Beşiktaş'ta yıldız isme veda zamanı!

BEŞİKTAŞ'TA GÖZDEN ÇIKARILAN CIRO IMMOBILE VE BU SEZON PERFORMANSI

Beşiktaş formasıyla bu sezon 41 mücadelede yer alan Ciro Immobile, 19 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

Sıkça Sorulan Sorular

CIRO IMMOBILE BEŞİKTAŞ'A NEREDEN GELMİŞTİ?
İtalyan golcü, Lazio'dan Beşiktaş'a transfer olmuştu.
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