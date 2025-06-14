Fenerbahçe'den 100 milyon Euroluk transfer çıkarması!

Fenerbahçe'de an itibarıyla sansasyonel bir transfer operasyonu gerçekleşiyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, resmen 100 milyon Euroluk bir transfer yatırımına hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'ya iddialı bir kadro kurmak için çalışmalar devam ediyor. Galatasaray'ı şampiyonluk yarışında mağlup etmek isteyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 100 milyon Euroluk transfer hamleleri için kritik girişimlere başladı.

FENERBAHÇE'DE ALİ KOÇ'TAN 100 MİLYON EURO DEĞERİNDE TRANSFERLER

Daily Mercato'da yer alan habere göre Fenerbahçe, PSG forması giyen 3 futbolcuyla yakından ilgileniyor. Sarı lacivertlilerin ilk hedefinin geçen sezonun ara transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Skriniar'ın bonservisini almak olduğu belirtilirken, ikinci sırada PSG'nin Güney Koreli futbolcusu Kang-in Lee ve üçüncü basamakta da Gonçalo Ramos yer alıyor.

SON SÜRPRİZ İSİM DE HEUNG-MIN SON

PSG'den 3 futbolcuyla ilgilenen sarı lacivertlilerin, ayrıca Tottenham'dan Heung-Min Son için de devrede olduğu özellikle vurgulandı. Son olarak ise toplam piyasa değerleri 100 milyon Euroyu bulan 4 futbolcunun, Fenerbahçe'ye transferlerinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merak konusu.