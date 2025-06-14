Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'den 100 milyon Euroluk transfer çıkarması!

Fenerbahçe'de an itibarıyla sansasyonel bir transfer operasyonu gerçekleşiyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, resmen 100 milyon Euroluk bir transfer yatırımına hazırlanıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe'den 100 milyon Euroluk transfer çıkarması!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
14.06.2025
saat ikonu 18:39
|
GÜNCELLEME:
14.06.2025
saat ikonu 18:42

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'ya iddialı bir kadro kurmak için çalışmalar devam ediyor. Galatasaray'ı şampiyonluk yarışında mağlup etmek isteyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 100 milyon Euroluk transfer hamleleri için kritik girişimlere başladı.

Fenerbahçe'den 100 milyon Euroluk transfer çıkarması!

FENERBAHÇE'DE ALİ KOÇ'TAN 100 MİLYON EURO DEĞERİNDE TRANSFERLER

Daily Mercato'da yer alan habere göre Fenerbahçe, PSG forması giyen 3 futbolcuyla yakından ilgileniyor. Sarı lacivertlilerin ilk hedefinin geçen sezonun ara transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Skriniar'ın bonservisini almak olduğu belirtilirken, ikinci sırada PSG'nin Güney Koreli futbolcusu Kang-in Lee ve üçüncü basamakta da Gonçalo Ramos yer alıyor.

Fenerbahçe'den 100 milyon Euroluk transfer çıkarması!

SON SÜRPRİZ İSİM DE HEUNG-MIN SON

PSG'den 3 futbolcuyla ilgilenen sarı lacivertlilerin, ayrıca Tottenham'dan Heung-Min Son için de devrede olduğu özellikle vurgulandı. Son olarak ise toplam piyasa değerleri 100 milyon Euroyu bulan 4 futbolcunun, Fenerbahçe'ye transferlerinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merak konusu.

Fenerbahçe'den 100 milyon Euroluk transfer çıkarması!

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'DE FORVET İÇİN BAŞKA KİM İSTENİYOR?
Sarı lacivertli yönetim, Al Hilal'den ayrılmaya hazırlanan Aleksandar Mitrovic ile de yakından ilgileniyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Jose Mourinho'nun yeni ekibi belli oldu!
Galatasaray'da Leroy Sane problemi çözüldü!
ETİKETLER
#ali koç
#ali koç
#psg
#psg
#Fenerbahçe Transferleri
#Transfer Haberleri
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.