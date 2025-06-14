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 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de genç yetenekle yollar ayrılıyor: Barcelona'dan sonra dikiş tutmadı!

Fenerbahçe'de Emre Demir için ayrılık kararı çıktı. Emre Demir'i Barcelona'dan transfer eden Fenerbahçe, akabindeki süreçte ise genç yeteneğin gelişiminden memnun olmadı ve nihai karar verildi.

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Fenerbahçe'de genç yetenekle yollar ayrılıyor: Barcelona'dan sonra dikiş tutmadı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
14.06.2025
saat ikonu 20:50
|
GÜNCELLEME:
14.06.2025
saat ikonu 20:53

Fenerbahçe'de Emre Demir transferi hüsranla sonuçlandı. Fenerbahçe'nin önemli bir yatırım olarak imza attırdığı Emre Demir, Barcelona sonrasındaki süreçte beklentileri karşılayamadı ve sürekli kiralık olarak gönderildi.

FENERBAHÇE'DE GENÇ YETENEK EMRE DEMİR İLE YOLLAR AYRILIYOR

Fenerbahçe'nin 2023 kış transfer döneminde Barcelona'dan transfer ettiği Emre Demir; ardından gelen süreçte ise sırasıyla Samsunspor, Ümraniyespor ve Sakaryaspor'a kiralanmıştı. Bu dönemlerde genel olarak beklentilerin altında kalan ve gerçek potansiyelinden çok uzak performanslar sergileyen Emre Demir, an itibarıyla Fenerbahçe'nin planlarından da çıkarıldı! Önümüzdeki yaz döneminde Sakaryaspor'dan Fenerbahçe'ye dönecek olan Emre Demir, sarı lacivertli takım tarafından 'gönderilecekler' listesine yazıldı.

Fenerbahçe'de genç yetenekle yollar ayrılıyor: Barcelona'dan sonra dikiş tutmadı!

FENERBAHÇE'DE GÖZDEN ÇIKARILAN EMRE DEMİR KAYSERİSPOR'DA PARLAMIŞTI

Kayserispor formasıyla başarılı dönemler geçiren ve Avrupa devlerinin dikkatini çeken Emre Demir, 2022 yazında Barcelona'ya transfer olmuştu. Akabindeki süreçte ise İspanyol devinde istenen çizgiye yaklaşamayan Emre Demir, Barcelona ile yollarını ayırmış ve Fenerbahçe'ye imza atmıştı. Son olarak ise 21 yaşındaki orta sahanın, Fenerbahçe ile 2027 yazına kadar kontratı bulunuyor.

Fenerbahçe'de genç yetenekle yollar ayrılıyor: Barcelona'dan sonra dikiş tutmadı!

FENERBAHÇE'DEN AYRILACAK OLAN EMRE DEMİR VE SAKARYASPOR PERFORMANSI

Sakaryaspor ile 32 maça çıkan Emre Demir; son yıllardaki en iyi performansını gösterip 9 gol ve 1 asistlik katkı yapmasına rağmen, Fenerbahçe tarafından gözden çıkarıldı.

Fenerbahçe'de genç yetenekle yollar ayrılıyor: Barcelona'dan sonra dikiş tutmadı!

Sıkça Sorulan Sorular

EMRE DEMİR İÇİN BARCELONA NE KADAR BONSERVİS ÖDEMİŞTİ?
Kayserispor, Emre Demir'i 2 milyon Euro bonservisle İspanya'ya göndermişti.
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ETİKETLER
#Fenerbahçe Transferleri
#Genç Yetenek
#Transfer Haberleri
#emre demir
#Spor
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