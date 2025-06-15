Trabzonspor'dan orta saha hamlesi! Danimarkalı yıldıza kanca

Trabzonspor, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürürken, orta saha arayışlarında rotayı Fransa'ya çevirdi. Bordo-mavili kulüp, Rennes forması giyen Danimarkalı orta saha oyuncusu Albert Gronbaek'i transfer listesinin ilk sıralarına aldı.

BONSERVİS PAZARLIĞI SÜRÜYOR

Sabah'ın haberine göre yönetim, 2025-2026 sezonunda şampiyonluk yarışında iddialı bir konumda olmak için Gronbaek'in potansiyelinin takıma büyük katkı sağlayacağına inanıyor. Rennes Kulübü, 23 yaşındaki yetenekli oyuncusu için 15 milyon euro gibi yüksek bir bonservis bedeli talep etse de, Fransız ekibinin, mevcut mali durumu nedeniyle bu rakamda pazarlığa açık olduğu belirtiliyor. Trabzonspor yönetiminin ise, bu durumu fırsata çevirerek transfer maliyetini düşürmek için yoğun görüşmeler yürütüyor.

BODO/GLIMT İLE PARLADI

Albert Gronbaek, kariyerine Norveç'in Bodo/Glimt takımında başlamış ve burada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Bodo/Glimt ile iki kez şampiyonluk sevinci yaşayan genç orta saha, özellikle UEFA Konferans Ligi'nde sergilediği başarılı futbolla Avrupa kulüplerinin radarına girmişti. Saha içindeki liderliği, pas yeteneği ve skor katkısıyla öne çıkan Gronbaek, Danimarka U21 Milli Takımı'nda da forma giydi.

TEKKE'NİN EKİBİ BELİRGİNLEŞİYOR

Öte yandan, kulüp içindeki teknik ekip yapılanması da devam ediyor. Son bilgilere göre, Serkan Ünver'in Fatih Tekke'nin ekibine dahil olması ve Trabzonspor'daki görevine başlaması bekleniyor.