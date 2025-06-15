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 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de yıldız futbolcudan rest: Ayrılmak istiyor!

Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski'den flaş bir hamle geldi. Fenerbahçe'den ayrılmak isteyen Sebastian Szymanski, an itibarıyla kulüp aramaya başladı.

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Fenerbahçe'de yıldız futbolcudan rest: Ayrılmak istiyor!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
15.06.2025
saat ikonu 00:38
|
GÜNCELLEME:
15.06.2025
saat ikonu 00:42

Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski için sansasyonel bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'deki atmosferden memnun olmayan Sebastian Szymanski, takımdan ayrılma kararı aldı ve yönetimden izin istedi.

FENERBAHÇE'DE SEBASTIAN SZYMANSKI'DEN AYRILIK RESTİ!

Fenerbahçe'de resmen Sebastian Szymanski krizi yaşanıyor. Fenerbahçeli taraftarlar tarafından çok eleştirilen Sebastian Szymanski, artık Türkiye defterini kapatmaya karar verdi ve transfer için yönetimle görüştü! Fenerbahçe'deki stresli ortamda daha fazla kalmak istemeyen yıldız orta saha, menajeri aracılığıyla transfer pazarında yer almaya da başladı. Son olarak ise Sebastian Szymanski'nin, istenilen düzeyde teklif getirmesiyle birlikte Fenerbahçe'den ivedi şekilde ayrılması bekleniyor.

Fenerbahçe'de yıldız futbolcudan rest: Ayrılmak istiyor!

FENERBAHÇE'DE SEBASTIAN SZYMANSKI'YE TRANSFER İZNİ ÇIKTI

Fenerbahçe yönetiminin daha iyi bir kadro kurmak amacıyla pek çok yıldızla yolları ayırdığı dönemde, Sebastian Szymanski için de aynı tarife uygulandı ve yıldız orta sahanın önü açıldı. Sarı lacivertli yöneticiler, yeterli miktarda teklif gelmesi durumunda Sebastian Szymanski'yi takımda tutmayacak.

Fenerbahçe'de yıldız futbolcudan rest: Ayrılmak istiyor!

SEBASTIAN SZYMANSKI VE FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 53 maça çıkan ve 2027 yazına kadar kontratı bulunan Sebastian Szymanski; 3795 dakika sahada kalmış, 7 gol ile 9 asistlik katkı sağlamıştı.

Fenerbahçe'de yıldız futbolcudan rest: Ayrılmak istiyor!

Sıkça Sorulan Sorular

SEBASTIAN SZYMANSKI FENERBAHÇE'YE NEREDEN GELMİŞTİ?
Polonyalı futbolcu, 2023 yazında Dinamo Moskova'dan transfer edilmişti.
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ETİKETLER
#sebastian szymanski
#sebastian szymanski
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#Spor
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