Fenerbahçe, dünya yıldızına kanca attı! İspanyol basını duyurdu

İspanyol basını, sarı-lacivertlilerin Tottenham'da sözleşmesinin son yılına giren Güney Koreli yıldız için yıllık 12 milyon euro teklif ettiğini yazdı.

Fenerbahçe, yaz transfer dönemine bomba gibi bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Tottenham’da sözleşmesinin son sezonuna giren 32 yaşındaki Güney Koreli süper star Heung-min Son için sarı-lacivertlilerin resmi teklif yaptığı ve anlaşmaya çok yakın olduğu öğrenildi.

FENERBAHÇE İŞİ BİTİRMEYE ÇOK YAKIN

İspanyol futbol sitelerinden Fichajes'in aktardığı bilgiye göre, Fenerbahçe Son’a yıllık 12 milyon euro civarında cazip bir maaş önerdi. Oyuncu için pazarlıkların sürdüğü bildirilirken, rakamın yüksekliği nedeniyle tranfserin gerçekleşme ihtimalinin buir hayli fazla olduğu yorumuna da yer verildi.

GEÇEN SEZON DA GÜNDEME GELMİŞTİ

Geçen sezonun başında da adı Fenerbahçe ile anılan Heung-min Son, o dönemde Tottenham’da kalmayı tercih etmişti. Ancak teknik direktör değişikliği ve takımda yaşanan belirsizlikler sonrası Güney Koreli yıldızın ayrılma kararı tekrar masaya geldi. Fenerbahçe’nin bu gelişmelerin ardından yeniden devreye girmesi transferi hızlandırdı.