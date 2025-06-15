Transfer rekoru kıran yıldız listede! Fenerbahçe'den hücum hattına çifte bomba

Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmeye kararlı olan Fenerbahçe, Tadic ve Dzeko'nun vedasının ardından hücum hattı için iki flaş ismi gündemine aldı. Sarı-lacivertliler, Moise Kean ve Antony için düğmeye basarken En Neysri detayı dikkat çekti...

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz sezonu Dusan Tadic ve Edin Dzeko ile geçiren sarı-lacivertliler, bu iki tecrübeli ismin ayrılığı sonrası hücum hattında yeni bir yapılanmaya gidiyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun talepleri doğrultusunda hareket eden yönetim, listesine iki yıldız ismi ekledi: Moise Kean ve Antony.

EN NEYSRİ'NİN KARARI BEKLENİYOR

Habertürk Spor'un haberine göre; sarı-lacivertliler, Fiorentina’da forma giyen İtalyan forvet Moise Kean ile ciddi şekilde ilgileniyor. Ancak bu transferin gerçekleşmesi, takımdaki bir diğer forvet Youssef En-Nesyri'nin durumuna bağlı. Faslı golcünün geleceği belirsizliğini korurken, olası bir ayrılık halinde Kean için resmi temaslar başlayacak.

35 MİLYON EURO BEKLENTİSİ

Ancak Kean transferinin yüksek maliyeti, yönetimi düşündürüyor. Fenerbahçe’nin En-Nesyri için belirlediği bonservis bedeli 35 milyon euro civarında. Faslı oyuncuyla yollar ayrılırsa, Kean için masaya oturulması planlanıyor.

ANTONY İÇİN KİRALAMA PLANI

Öte yandan kanat hattı için de önemli bir isim gündemde: Antony. Manchester United’dan Real Betis’e geçici olarak kiralanan Brezilyalı yıldız, İspanya’daki performansıyla yeniden dikkatleri üzerine çekti. Manchester United’ın 3 Sezon önce Ajax'tan 95 milyon euroya transfer ettiği oyuncuyu, yeni sezon planlamasında düşünmediği belirtilirken, Fenerbahçe'nin bu transferde yalnızca kiralama seçeneğini değerlendirdiği bildirildi.

SAĞ BEK ADA'DAN

Sağ bek mevkisi içinse Premier Lig’in deneyimli oyuncularından Kyle Walker’la temasların sürdüğü ifade ediliyor. Transferin şekillenmesi halinde Fenerbahçe, hücum hattında büyük bir dönüşüm gerçekleştirmiş olacak.