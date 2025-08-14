Galatasaray'da sıcak transfer hamlesi! İtalyan basını Pavard için masadaki rakamı yazdı

Savunmaya takviye planlayan Galatasaray’da Benjamin Pavard gelişmesi yaşanıyor. İtalyan basını, sarı-kırmızılı ekibin tecrübeli futbolcuya ilgisini doğrularken, Inter’in istediği bonservis bedelini de duyurdu.

TRANSFER ÇALIŞMALARI HIZ KESMİYOR

Teknik direktör Okan Buruk’un raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, Victor Osimhen ve Leroy Sane girişimlerinin ardından, dünya futbolunda yankı uyandıracak bir başka isim için düğmeye bastı.

İTALYANLARDAN BONSERVİS DETAYI

La Gazzetta dello Sport’un haberine göre Galatasaray, Fransız savunmacı Benjamin Pavard ile ilgisini sürdürüyor. Haberde, Inter’in 29 yaşındaki oyuncu için 15-20 milyon Euro arasında bonservis talep ettiği kaydedildi.

ÇOK YÖNLÜ BİR DEFANS

Hem stoper hem de sağ bekte görev yapabilen Pavard, geçtiğimiz sezon 37 karşılaşmada forma giydi; 1 gol ve 1 asist üretti. Piyasa değeri 25 milyon Euro olan deneyimli futbolcunun Inter ile 2028’e kadar sözleşmesi bulunuyor.

