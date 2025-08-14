Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray kulüp çalışanlarını aradı! 'Helallik istedi' iddiası

Yaz döneminin en çok konuşulan transfer süreci artık tamamlanmak üzere. Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferinde tüm pürüzleri çözerek anlaşmayı noktalarken, camia, milli futbolcuyu resmi imza için beklemeye geçti.

ANLAŞMA SONRASI SÜRPRİZ ARAMA

Kerem Aktürkoğlu'nun Portekiz ekibi Benfica ile vedalaşıp bu hafta içi İstanbul'a gelerek sarı-lacivertli kulüple kontrat imzalaması beklenirken, ilginç bir iddia dikkat çekti. Sabah'ın haberine göre tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe'yle transfer sürecinin olumlu tamamlanmasının ardından daha önce Galatasaray'da birlikte çalıştığı ve kendisine yakın hissettiği bazı personelleri arayarak hellalik istediği, bu isimler arasında Galatasaray'ın eski futbolcularının da olduğu belirtildi.

'YAŞADIKLARIM UNUTULMAZ'

Kerem Aktürkoğlu'nun söz konusu isimlerle telefonda yaptığı görüşmede, birlikte güzel günler geçirdiklerini vurgusunu yaparak konuştuğu çalışanlara "Hayatımda çok özel ve önemli bir yeriniz var ancak bu profesyonel hayat. Benim için ne olursa olsun, hangi formayı giyersem giyeyim Galatasaray'da yaşadıklarım unutulmaz. Üzerimde emeğiniz çok fazla. Bunu unutmam mümkün değil. Hakkınızı helal edin" dediği iddia edildi.