SON DAKİKA!
Futbol
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray kulüp çalışanlarını aradı! 'Helallik istedi' iddiası

Fenerbahçe'nin artık imza için yolunu gözlediği Kerem Aktürkoğlu'nun, anlaşmanın tamamlanması sonrası kulüp personelleri ve bazı eski futbolcuları aradığı ve helalleştiği iddia edildi.

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray kulüp çalışanlarını aradı! 'Helallik istedi' iddiası
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
14.08.2025
saat ikonu 09:57
|
GÜNCELLEME:
14.08.2025
saat ikonu 10:00

Yaz döneminin en çok konuşulan süreci artık tamamlanmak üzere. , transferinde tüm pürüzleri çözerek anlaşmayı noktalarken, camia, milli futbolcuyu resmi imza için beklemeye geçti.

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray kulüp çalışanlarını aradı! 'Helallik istedi' iddiası
ANLAŞMA SONRASI SÜRPRİZ ARAMA

Kerem Aktürkoğlu'nun Portekiz ekibi Benfica ile vedalaşıp bu hafta içi İstanbul'a gelerek sarı-lacivertli kulüple kontrat imzalaması beklenirken, ilginç bir iddia dikkat çekti. Sabah'ın haberine göre tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe'yle transfer sürecinin olumlu tamamlanmasının ardından daha önce 'da birlikte çalıştığı ve kendisine yakın hissettiği bazı personelleri arayarak hellalik istediği, bu isimler arasında Galatasaray'ın eski futbolcularının da olduğu belirtildi.

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray kulüp çalışanlarını aradı! 'Helallik istedi' iddiası

'YAŞADIKLARIM UNUTULMAZ'

Kerem Aktürkoğlu'nun söz konusu isimlerle telefonda yaptığı görüşmede, birlikte güzel günler geçirdiklerini vurgusunu yaparak konuştuğu çalışanlara "Hayatımda çok özel ve önemli bir yeriniz var ancak bu profesyonel hayat. Benim için ne olursa olsun, hangi formayı giyersem giyeyim Galatasaray'da yaşadıklarım unutulmaz. Üzerimde emeğiniz çok fazla. Bunu unutmam mümkün değil. Hakkınızı helal edin" dediği iddia edildi.

ETİKETLER
#galatasaray
#galatasaray
#transfer
#transfer
#kerem aktürkoğlu
#kerem aktürkoğlu
#Fenerbahçe
#Fenerbahçe
#Futbol
YorumYORUM YAZ
