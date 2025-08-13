Menü Kapat
29°
Avatar
Editor
 Suat Vilgen

UEFA kulüpler sıralaması değişti! Fenerbahçe'den Galatasaray'a fark

Fenerbahçe, Feyenoord'u 5-2 devirerek Şampiyonlar Ligi play-off turu biletini kaparken UEFA kulüpler sıralamasında da ciddi şekilde yükseldi ve Galatasaray'ı geride bıraktı. İşte son durum...

UEFA kulüpler sıralaması değişti! Fenerbahçe'den Galatasaray'a fark
, Feyenoord'u deplasmanda 2-1 yenildiği karşılaşmanın rövanyında İstanbul'da 5-2'lik skorla farklı devirerek UEFA 'nde play-off turuna adını yazdırdı. Sarı-Lacivertliler bu galibiyetle büyük moral kazanırken UEFA kulüpler sıralamasında büyük sıçramaya imza attı.

UEFA kulüpler sıralaması değişti! Fenerbahçe'den Galatasaray'a fark
Fenerbahçe kazandı, UEFA Ülke Sıralaması güncellendi! İşte son durum

10 BASAMAK BİRDEN YÜKSELDİ

Temsilcimiz 49. sırada başladığı sezonda Feyenoord zaferi sonrası 10 basamak birden yükselerek 39. sıraya oturdu. Sarı-Lacivertliler böylece daha önce gerisinde bulunduğu 'ı da sollamış oldu. İşte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçların ardından son 5 sezonu kapsayan UEFA kulüpler sıralaması ve takımlarımızın sıralamadaki yerleri.

UEFA kulüpler sıralaması değişti! Fenerbahçe'den Galatasaray'a fark

UEFA KULÜPLER SIRALAMASI 2026

1. Real Madrid: 123 bin 500 Puan

2. Bayern Münih: 114 bin 250 Puan

3. Inter: 113 bin 250 Puan

4. Manchester City: 108 bin 750 Puan

5. Liverpool: 107 bin 500 Puan

6. PSG: 100 bin 500 Puan

7. Bayer Leverkusen: 91 bin 250 Puan

8. Borussia Dortmund: 90 bin 750 Puan

9. Barcelona: 89 bin 250 Puan

10. Atletico Madrid: 83 bin 500 Puan

39. Fenerbahçe: 50 bin 250 Puan

49. Galatasaray: 41 bin 750 Puan

84. Başakşehir: 19 bin Puan

107. Beşiktaş: 15 bin Puan

127. Sivasspor: 12 bin 500 Puan

146. Trabzonspor: 11 bin Puan

