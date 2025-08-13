UEFA kulüpler sıralaması değişti! Fenerbahçe'den Galatasaray'a fark

Fenerbahçe, Feyenoord'u deplasmanda 2-1 yenildiği karşılaşmanın rövanyında İstanbul'da 5-2'lik skorla farklı devirerek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna adını yazdırdı. Sarı-Lacivertliler bu galibiyetle büyük moral kazanırken UEFA kulüpler sıralamasında büyük sıçramaya imza attı.
Temsilcimiz 49. sırada başladığı sezonda Feyenoord zaferi sonrası 10 basamak birden yükselerek 39. sıraya oturdu. Sarı-Lacivertliler böylece daha önce gerisinde bulunduğu Galatasaray'ı da sollamış oldu. İşte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçların ardından son 5 sezonu kapsayan UEFA kulüpler sıralaması ve takımlarımızın sıralamadaki yerleri.
1. Real Madrid: 123 bin 500 Puan
2. Bayern Münih: 114 bin 250 Puan
3. Inter: 113 bin 250 Puan
4. Manchester City: 108 bin 750 Puan
5. Liverpool: 107 bin 500 Puan
6. PSG: 100 bin 500 Puan
7. Bayer Leverkusen: 91 bin 250 Puan
8. Borussia Dortmund: 90 bin 750 Puan
9. Barcelona: 89 bin 250 Puan
10. Atletico Madrid: 83 bin 500 Puan
39. Fenerbahçe: 50 bin 250 Puan
49. Galatasaray: 41 bin 750 Puan
84. Başakşehir: 19 bin Puan
107. Beşiktaş: 15 bin Puan
127. Sivasspor: 12 bin 500 Puan
146. Trabzonspor: 11 bin Puan