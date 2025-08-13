Fenerbahçe kazandı, UEFA Ülke Sıralaması güncellendi! İşte son durum

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Fenerbahçe, deplasmandaki 2-1’lik mağlubiyetin ardından Kadıköy’de Feyenoord’u 5-2 mağlup ederek adını play-off turuna yazdırdı. Bu galibiyet yalnızca tur atlamayı değil, UEFA ülke puanı sıralamasında da Türkiye’nin yükselişini beraberinde getirdi.

TÜRKİYE 9. SIRADA

Güncellenen sıralamaya göre Türkiye, 43.000 puanla 9. basamakta yer aldı. Zirvede 94.939 puanla İngiltere bulunurken, İtalya 84.374 puanla ikinci, İspanya ise 78.703 puanla üçüncü sırada yer aldı. İlk 10 şu şekilde:

1- İngiltere: 94.939

2- İtalya: 84.374

3- İspanya: 78.703

4- Almanya: 74.545

5- Fransa: 67.74

6- Hollanda: 60.950

7- Portekiz: 55.166

8- Belçika: 52.950

9- Türkiye: 43.000

10- Çekya: 39.800