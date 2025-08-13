Menü Kapat
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
29°
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Fenerbahçe kazandı, UEFA Ülke Sıralaması güncellendi! İşte son durum

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Fenerbahçe, 2-1’in rövanşında Kadıköy’de Feyenoord’u 5-2 mağlup ederek play-off turuna kaldı. Bu zafer sonrası UEFA ülke sıralamasında Türkiye’nin puannını yükseltti.

KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
13.08.2025
saat ikonu 09:04
|
GÜNCELLEME:
13.08.2025
saat ikonu 09:07

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında , deplasmandaki 2-1’lik mağlubiyetin ardından Kadıköy’de ’u 5-2 mağlup ederek adını play-off turuna yazdırdı. Bu galibiyet yalnızca tur atlamayı değil, UEFA ülke puanı sıralamasında da Türkiye’nin yükselişini beraberinde getirdi.

TÜRKİYE 9. SIRADA

Güncellenen sıralamaya göre Türkiye, 43.000 puanla 9. basamakta yer aldı. Zirvede 94.939 puanla İngiltere bulunurken, İtalya 84.374 puanla ikinci, İspanya ise 78.703 puanla üçüncü sırada yer aldı. İlk 10 şu şekilde:

1- İngiltere: 94.939

2- İtalya: 84.374

3- İspanya: 78.703

4- Almanya: 74.545

5- Fransa: 67.74

6- Hollanda: 60.950

7- Portekiz: 55.166

8- Belçika: 52.950

9- Türkiye: 43.000

10- Çekya: 39.800

ETİKETLER
#uefa ülke sıralaması
#Futbol
