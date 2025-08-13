Menü Kapat
TGRT Haber
29°
SON DAKİKA!
Arda Güler İspanya'yı ayağa kaldırdı! Spor basınından müthiş övgüler: Orta sahanın efendisi

Real Madrid hazırlık maçında karşılaştığı WSG Tirol'u 4-0 mağlup etti. Milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmada Mbappe'ye yaptığı asist ve takım arkadaşlarına verdiği doğru paslarla yıldızlaştı.

Arda Güler İspanya'yı ayağa kaldırdı! Spor basınından müthiş övgüler: Orta sahanın efendisi
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
13.08.2025
saat ikonu 08:38
|
GÜNCELLEME:
13.08.2025
saat ikonu 08:38

'de forma giyen milli futbolcumuz , takımının WSG Tirol'u 4-0 mağlup ettiği hazırlık maçındaki performansıyla İspanya'yı ayağa kaldırdı. Karşılaşmada ortaya koyduğu futbol resitalinin yanı sıra 'ye yaptığı asist ve takım arkadaşlarına verdiği gollük doğru paslarla yıldızlaşan Arda'ya İspanyol basını da inanılmaz övgüler yağdırdı. İşte İspanyol basınındaki Arda Güler yorumları:

Arda Güler İspanya'yı ayağa kaldırdı! Spor basınından müthiş övgüler: Orta sahanın efendisi

AS GAZETESİ: XABİ’NİN YENİ KOZU

“Güler, Huijsen’in yanı sıra ’nun Real Madrid’i oynatmak için elindeki en büyük diğer koz. Sağ iç pozisyonunda başladığı maçta, ilk dakikalardan itibaren oyuna çok iyi dahil oldu; hücuma derinlik kattı, forvetlerin koşularını etkili paslarla değerlendirdi. Bu pozisyon onu gole uzaklaştırmadı, aksine Madrid’in ilk net pozisyonu ona aitti: sert sol şutunda top direkten döndü. İkinci yarıda serbest vuruştan yine direğe takıldı. Mbappé’ye adeta al da at dercesine bir pas verdi, golü mucize eseri kaçtı. Gonzalo’ya da asist yapmaya çok yaklaştı. Şu anda tartışmasız ilk 11 oyuncusu. Maçın 82. dakikasında kenara geldi.”

Arda Güler İspanya'yı ayağa kaldırdı! Spor basınından müthiş övgüler: Orta sahanın efendisi
MARCA: GÜLER’İN SOL AYAĞI!

“İlk yarıda Güler’in bulunduğu kanatta dalgalanan Türk bayrağı, Madrid’in Türk yıldızını çevreleyen o özel havanın sembollerinden biriydi. İsmi anons edildiğinde tribünlerden yükselen alkış, bunun başka bir göstergesiydi. 12. dakikada Güler’in şutu direkten döndü, ardından kaleci Stejskal’ın refleksleri golünü engelledi. Çok geçmeden Mbappé’ye adeta altın değerinde bir pas gönderdi ve skor 0-2 oldu. Topla her buluşması takımına ışık saçtı. Sezonun başından beri ilk kez bu kadar belirleyici bir rolde. İkinci yarının başında frikikten yine direğe takıldı, golle yeniden flört etti. Tam anlamıyla konsantreydi ve sol ayağının zarafetiyle büyüledi.”

Arda Güler İspanya'yı ayağa kaldırdı! Spor basınından müthiş övgüler: Orta sahanın efendisi

MUNDO DEPORTIVO: ORTA SAHANIN EFENDİSİ

“Bellingham sakatken, Xabi Alonso’nun rakibin çıkışını baskılayan Real Madrid’inde Arda Güler önemli bir rol üstlenecek. Boş alan bulduğunda ve rakip baskı yapmadığında Real Madrid orta sahasının mutlak hakimi oldu. Xabi Alonso, Osasuna karşısında da bu on birin büyük ölçüde sahada olacağını hissettirdi. Rodrygo’nun yedek başlaması ve söylentilerinde yer almaya devam etmesi dikkat çekti.”

Arda Güler İspanya'yı ayağa kaldırdı! Spor basınından müthiş övgüler: Orta sahanın efendisi

SPORTS: GÜLER’E TAM YETKİ VE SORUMLULUK

“Real Madrid’in tek resmi hazırlık maçında, Mbappé ile birlikte en dikkat çeken isim Arda Güler oldu. Fransız yıldıza asist yaptı, iki kez direğe takıldı, duran topların sahibi oldu. Xabi Alonso’nun en güvendiği isimlerin başında geliyor. Üçüncü sezonunda artık Madrid’de kalıcı bir çıkış yapmayı hedefliyor. Sağ kanatta başladığı maçta zamanla merkeze geçti ve Mbappé’ye savunma arkasına nefis bir pas çıkararak perdeyi açtı. Geçmişte sakatlıklarla boğuşmuş olsa da, geçen sezonun sonunda attığı adımlarla şampiyonluğuna katkı sağladı. Bu sezon Xabi Alonso ona tam yetki ve sorumluluk verecek. Mbappé’ye yaptığı asist dışında, sert sol şutu direkte patladı, ikinci yarıda frikikten yine direğe takıldı. Ancelotti döneminde bulamadığı güveni artık fazlasıyla hissediyor.”

Arda Güler İspanya'yı ayağa kaldırdı! Spor basınından müthiş övgüler: Orta sahanın efendisi
