30°
Arda Güler için büyük fırsat! Xabi Alonso lige bir hafta kala çok zor durumda

Real Madrid'de Camavinga’nın son sakatlığı, Bellingham’ın ameliyatı ve Modric’in ayrılığıyla orta saha çöktü. Sezonun başlamasına bir hafta kala Xabi Alonso’nun eli daraldı. Bu tablo, genç yetenek Arda Güler’in sahneye çıkması için büyük bir fırsat sunuyor.

Arda Güler için büyük fırsat! Xabi Alonso lige bir hafta kala çok zor durumda
, Osasuna’ya karşı 19 Ağustos’ta oynanacak lig açılışına hazırlanırken, teknik direktör orta sahadaki ciddi eksikliklerle boğuşuyor. Camavinga’nın son sakatlığı, ’ın omzundan geçirdiği ameliyat ve ’in Milan’a transferiyle, Alonso’nun elinde sınırlı sayıda seçenek kaldı. Takım, sezon öncesi yalnızca bir hazırlık maçına çıkacak: Salı günü Avusturya ekibi WSG Tirol ile karşılaşacaklar. Ancak bu maçta Camavinga forma giyemeyecek. Fransız oyuncu, sağ ayak bileğindeki burkulma nedeniyle ligin ilk maçını da kaçıracak.

Arda Güler için büyük fırsat! Xabi Alonso lige bir hafta kala çok zor durumda

CAMAVINGA’NIN BİTMEYEN SAKATLIĞI

Camavinga, fiziğiyle dikkat çeken, Ancelotti döneminde istemeden de olsa sol bekte oynayan ve enerjisiyle Alonso’nun sisteminde rotasyonun önemli bir parçası olması beklenen bir isimdi. Ancak sık yaşadığı sakatlıklar onun istikrarını engelledi. 2021 yaz transfer döneminin son günlerinde Rennes’ten 30 milyon euro + 15 milyon bonusla gelen oyuncu, bugüne dek 200 günü aşan süreyle sekiz farklı sakatlık yaşadı.

Geçtiğimiz sezon onun için tam anlamıyla kabustu. Sezon başlamadan, Süper Kupa finali öncesi Tchouaméni ile yaşadığı çarpışma sonucu sakatlandı. Aralık ayında tekrar kas problemleri yaşadı. Kral Kupası finalinden önce, Getafe maçında sakatlanarak Kulüpler Dünya Kupası’nda da forma giyemedi. Sezon öncesi bireysel olarak yoğun şekilde çalışan Camavinga, bu yeni bilek sakatlığıyla bir kez daha kenara çekildi.

Arda Güler için büyük fırsat! Xabi Alonso lige bir hafta kala çok zor durumda
SAHNE ŞİMDİ ARDA GÜLER'İN

Xabi Alonso’nun planlarında Bellingham da yok. İngiliz yıldız, Kulüpler Dünya Kupası sonrası omzundaki kronik sorunu çözmek için 16 Temmuz’da ameliyat oldu ve üç ay sahalardan uzak kalacak. Bu da en az sekiz lig ve iki Şampiyonlar Ligi maçını kaçıracağı anlamına geliyor.

Üstüne üstlük, geçen sezon yaşına rağmen hâlâ takımın yaratıcı beyni olan Modric de artık Milan forması giyiyor. Alonso, oyun kurucu bir orta saha transferi talep etse de, kulüp bu yaz 167,5 milyon euroluk harcamanın yeterli olduğunu savunuyor. Toni Kroos’un emekliliği sonrası, onun gibi oyunu yönlendirecek bir lider eksikliği net şekilde hissediliyor.

Arda Güler için büyük fırsat! Xabi Alonso lige bir hafta kala çok zor durumda

XABI ALONSO'NUN EN ÖNEMLİ KOZU

İşte bu ortamda ’in ön plana çıkması bekleniyor. Real Madrid ve Xabi Alonso, son haftalarda Türk oyuncuya özel ilgi göstererek onu merkezdeki kreatif rolde hazırlamaya çalışıyor. Sol kanattan merkeze geçiş süreci tamamlanmak üzere. Arda'nın top tekniğine ve pas yeteneğine güven büyük. Ancak Kroos’un aksine, Arda henüz defansif sorumlulukları tam olarak taşıyabilecek düzeyde değil. Bu nedenle onun yanında Valverde gibi dinamik bir oyuncuya ihtiyaç duyuluyor. Tchouameni ise tek ön libero olarak savunmayı desteklemekle yükümlü olacak.

Arda Güler için büyük fırsat! Xabi Alonso lige bir hafta kala çok zor durumda
CEBALLOS'TA BELİRSİZLİK

Xabi Alonso’nun tercih edeceği oyun sistemine bağlı olarak orta sahadaki ihtiyaç artabilir. Üçlü savunma tercih edilirse üç orta saha yeterli olabilir, ancak 4-4-2 sisteminde daha fazla oyuncuya gerek duyulacak. Bu noktada Dani Ceballos’un geleceği de kilit rol oynuyor. Real Betis, Isco’nun sakatlığının ardından Ceballos’a bir kez daha talip oldu. Ancak oyuncu, Madrid’de kazandığı yüksek maaştan vazgeçmeye pek yanaşmıyor.

