Arda Güler için 50 milyon Euro: Real Madrid kararını verdi!

Arda Güler'e talipler çıkmaya devam ediyor. Fenerbahçe sonrasında Real Madrid'de de önemli performanslar gösteren Arda Güler, an itibarıyla sürpriz bir transfer teklifi aldı.

REAL MADRID ARDA GÜLER İÇİN TRANSFER SÜRECİNİ NETLEŞTİRDİ

Arda Güler'in transferine olumlu yaklaşmayan Real Madrid, yıldız oyun kurucu için gelen 50 milyon Euroluk teklifi reddetti! Esasen ise Real Madrid'in yeni hocası Xabi Alonso'nun, önümüzdeki sezon Arda Güler'i oyunun merkezinde değerlendirmesi ve daha çok forma şansı vermesi bekleniyor.

ARDA GÜLER VE REAL MADRID PERFORMANSI

Real Madrid ile 2024-2025 sezonundan bu yana 49 maça çıkan milli yıldız, 2198 dakika süre almış ve 6 gol ile 11 asistlik katkı sağlamıştı.

ARDA GÜLER'E SÜRPRİZ TALİPLER

PSG ve Aston Villa, yıldız futbolcuyla uzun zamandır ilgileniyor.