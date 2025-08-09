Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Arda Güler için 50 milyon Euro: Real Madrid kararını verdi!

Arda Güler için Fenerbahçe'den sonra Real Madrid süreci de iyi gidiyor. Defensa Central'in haberine göre Real Madrid, milli yıldız Arda Güler için 50 milyon Euroluk transfer teklifi aldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Arda Güler için 50 milyon Euro: Real Madrid kararını verdi!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
09.08.2025
saat ikonu 18:05
|
GÜNCELLEME:
09.08.2025
saat ikonu 18:05

'e talipler çıkmaya devam ediyor. sonrasında 'de de önemli performanslar gösteren Arda Güler, an itibarıyla sürpriz bir teklifi aldı.

REAL MADRID ARDA GÜLER İÇİN TRANSFER SÜRECİNİ NETLEŞTİRDİ

Arda Güler'in transferine olumlu yaklaşmayan Real Madrid, yıldız oyun kurucu için gelen 50 milyon Euroluk teklifi reddetti! Esasen ise Real Madrid'in yeni hocası Xabi Alonso'nun, önümüzdeki sezon Arda Güler'i oyunun merkezinde değerlendirmesi ve daha çok forma şansı vermesi bekleniyor.

Arda Güler için 50 milyon Euro: Real Madrid kararını verdi!

ARDA GÜLER VE REAL MADRID PERFORMANSI

Real Madrid ile 2024-2025 sezonundan bu yana 49 maça çıkan milli yıldız, 2198 dakika süre almış ve 6 gol ile 11 asistlik katkı sağlamıştı.

Arda Güler için 50 milyon Euro: Real Madrid kararını verdi!

ARDA GÜLER'E SÜRPRİZ TALİPLER

ve , yıldız futbolcuyla uzun zamandır ilgileniyor.

Sıkça Sorulan Sorular

ARDA GÜLER'İN PİYASA DEĞERİ NE KADAR?
20 yaşındaki orta sahanın güncel bonservisi 45 milyon Euro olarak gösteriliyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Jose Mourinho’nun forvet tutkusu: Fenerbahçe’de Youssef En-Nesyri’nin yerine yıldız golcü!
Mbaye Diagne Türkiye'ye döndü: Transfer resmen duyuruldu!
ETİKETLER
#transfer
#real madrid
#real madrid
#aston villa
#arda güler
#arda güler
#psg
#Fenerbahçe
#Transfer Haberleri
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.