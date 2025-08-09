Menü Kapat
TGRT Haber
Spor
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Mbaye Diagne Türkiye'ye döndü: Transfer resmen duyuruldu!

Galatasaray'ın eski yıldızı Mbaye Diagne, yeniden Türkiye'ye transfer oldu. Trendyol 1. Lig ekibi Amedspor, Süper Lig'de gol krallığı yaşayan Mbaye Diagne'nin transferini duyurdu.

Mbaye Diagne Türkiye'ye döndü: Transfer resmen duyuruldu!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
09.08.2025
saat ikonu 17:38
|
GÜNCELLEME:
09.08.2025
saat ikonu 17:38

, Suudi Arabistan sonrasında rotayı yeniden Türkiye'ye çevirdi. Yıldız golcü, 'deki ile resmen anlaşmaya vardı.

AMEDSPOR'DAN MBAYE DIAGNE İÇİN TRANSFER DUYURUSU

"Kulübümüz, tecrübeli forvet oyuncusu Mbaye Diagne ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu, Pazartesi günü İstanbul’da gerçekleştirilecek rutin sağlık kontrollerinin ardından, Salı günü Diyarbakır’da düzenlenecek törenle resmi sözleşmeye imza atacaktır."

https://x.com/amedskofficial/status/1954148203697258838

GALATASARAY İLE ŞAMPİYON OLMUŞTU

18/19 sezonunda Kasımpaşa formasıyla 'de gol kralı olan Mbaye Diagne, ile de şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

Mbaye Diagne Türkiye'ye döndü: Transfer resmen duyuruldu!

MBAYE DIAGNE'NİN PERFORMANSI

Geçen sene Neom SC ile 22 maça çıkan Mbaye Diagne, 14 gol ve 5 asistlik katkı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

MBAYE DIAGNE NEDEN SUUDİ ARABİSTAN'A GİTMİŞTİ?
Yıldız forvet, yüksek maaş sebebiyle kıta değiştirmişti.
