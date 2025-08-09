Mbaye Diagne Türkiye'ye döndü: Transfer resmen duyuruldu!

İstanbul
Mbaye Diagne, Suudi Arabistan sonrasında rotayı yeniden Türkiye'ye çevirdi. Yıldız golcü, Trendyol 1. Lig'deki Amedspor ile resmen anlaşmaya vardı.
"Kulübümüz, tecrübeli forvet oyuncusu Mbaye Diagne ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu, Pazartesi günü İstanbul’da gerçekleştirilecek rutin sağlık kontrollerinin ardından, Salı günü Diyarbakır’da düzenlenecek törenle resmi sözleşmeye imza atacaktır."
18/19 sezonunda Kasımpaşa formasıyla Süper Lig'de gol kralı olan Mbaye Diagne, Galatasaray ile de şampiyonluk sevinci yaşamıştı.
Geçen sene Neom SC ile 22 maça çıkan Mbaye Diagne, 14 gol ve 5 asistlik katkı sağlamıştı.