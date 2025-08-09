Mbaye Diagne Türkiye'ye döndü: Transfer resmen duyuruldu!

Mbaye Diagne, Suudi Arabistan sonrasında rotayı yeniden Türkiye'ye çevirdi. Yıldız golcü, Trendyol 1. Lig'deki Amedspor ile resmen anlaşmaya vardı.

AMEDSPOR'DAN MBAYE DIAGNE İÇİN TRANSFER DUYURUSU

"Kulübümüz, tecrübeli forvet oyuncusu Mbaye Diagne ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu, Pazartesi günü İstanbul’da gerçekleştirilecek rutin sağlık kontrollerinin ardından, Salı günü Diyarbakır’da düzenlenecek törenle resmi sözleşmeye imza atacaktır."

GALATASARAY İLE ŞAMPİYON OLMUŞTU

18/19 sezonunda Kasımpaşa formasıyla Süper Lig'de gol kralı olan Mbaye Diagne, Galatasaray ile de şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

MBAYE DIAGNE'NİN PERFORMANSI

Geçen sene Neom SC ile 22 maça çıkan Mbaye Diagne, 14 gol ve 5 asistlik katkı sağlamıştı.