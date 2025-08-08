Fenerbahçe'de kaleci transferi netleşti: Galatasaray da istiyordu!

Fenerbahçe ve Galatasaray için transferde yine sürpriz bir süreç ortaya çıktı. Uzun zamandır kaleci arayan Fenerbahçe; Dominik Livakovic'in ayrılma ihtimaline karşılık, Galatasaray'ın da gündeminde olan Yann Sommer için hazırlıklara başladı.

FENERBAHÇE'DE YANN SOMMER SÜRPRİZİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Dominik Livakovic'ten memnun olmamasıyla birlikte yönetimden yeni bir planlama geldi. Esasen ise transfer sezonunda henüz beklenen yıldızları getirmeyen Fenerbahçe, an itibarıyla çıtayı yükseltti ve Inter'in yıldız eldiveni Yann Sommer'i transfer listesinin en başına yazdı. Halihazırda Galatasaray'ın da gündeminde olan Yann Sommer'e, ivedi şekilde teklif yapılacak ve hızlıca imza aşamasına geçilecek.

FENERBAHÇE YANN SOMMER'İ TRANSFER EDERKEN DOMINIK LIVAKOVIC VEDASI

Fenerbahçe için transfer süreci adım adım netleşirken, Şampiyonlar Ligi'ndeki Feyenoord maçında kulübede olan Dominik Livakovic ile de yolların ivedi şekilde ayrılması bekleniyor. Son olarak da Fenerbahçe yönetimi, gerekirse Dominik Livakovic'in süreci netleşmeden Yann Sommer ile anlaşacak ve akabinde Hırvat file bekçisine veda edecek.

FENERBAHÇE'YE YANN SOMMER TRANSFERİNDE UYGUN BONSERVİS

Inter ile sözleşmesinin son senesine giren 36 yaşındaki kaleci, İtalya devinden uygun bir bonservisle ayrılabilecek.

FENERBAHÇE'NİN SÜRPRİZ TRANSFERİ YANN SOMMER'İN PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin transfer listesinde ilk sırada yer bulan Yann Sommer, geçen sezon Inter ile 53 maça çıkmış ve 4800 dakika süre almıştı. Ayrıca bu dönemde tam 22 maçı da gol yemeden bitiren yıldız eldiven, genel tabloda ise 55 kez skor tabelasının değişmesini izlemişti.