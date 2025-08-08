Fenerbahçe'den transferde ters köşe: Ali Koç masadan hiç kalkmadı!

Fenerbahçe'den flaş bir transfer hamlesi geldi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Hakan Çalhanoğlu transferi için çalışmalara devam edilmesini istedi ve sarı lacivertliler sürpriz hamle için vites yükseltti. Esasen ise Fenerbahçe, Hakan Çalhanoğlu transferi için uzun zamandır hazırlıklar gerçekleştiriyor.

FENERBAHÇE'DE HAKAN ÇALHANOĞLU TRANSFERİ: BÜYÜK SÜRPRİZ

Fenerbahçe'den sansasyonel transfer hamleleri gelmeye devam ediyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray'ın da transfer etmek istediği Hakan Çalhanoğlu için hala masada ve sürpriz hamle için fırsat kolluyor! Ayrıca Fenerbahçe'nin Eylül ayında seçime gideceği süreçte, Ali Koç'un Hakan Çalhanoğlu da dahil olmak üzere en az 3 tane yıldız transferi gerçekleştirmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE'NİN SÜRPRİZ TRANSFERİ HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin kendisini transfer etmek için Inter ile pazarlıklarda bulunduğu Hakan Çalhanoğlu; geçen sezon mavi siyahlılar adına en önemli performansları gösteren isimlerin başında gelmiş ve 47 maça çıkıp, 11 gol ile 8 asistlik önemli bir katkı sağlamıştı.