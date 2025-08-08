Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Canlı Yayın
27°
Spor
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Fenerbahçe'den transferde ters köşe: Ali Koç masadan hiç kalkmadı!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Hakan Çalhanoğlu transferi için hala ısrarını sürdürüyor. Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe; an itibarıyla Hakan Çalhanoğlu transferi için temaslarda bulunmaya devam ediyor, işte tüm ayrıntılar.

Fenerbahçe'den transferde ters köşe: Ali Koç masadan hiç kalkmadı!
Burak Ayaydın
08.08.2025
08.08.2025
'den flaş bir transfer hamlesi geldi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, transferi için çalışmalara devam edilmesini istedi ve sarı lacivertliler sürpriz hamle için vites yükseltti. Esasen ise Fenerbahçe, Hakan Çalhanoğlu transferi için uzun zamandır hazırlıklar gerçekleştiriyor.

Fenerbahçe'den transferde ters köşe: Ali Koç masadan hiç kalkmadı!

FENERBAHÇE'DE HAKAN ÇALHANOĞLU TRANSFERİ: BÜYÜK SÜRPRİZ

Fenerbahçe'den sansasyonel transfer hamleleri gelmeye devam ediyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray'ın da transfer etmek istediği Hakan Çalhanoğlu için hala masada ve sürpriz hamle için fırsat kolluyor! Ayrıca Fenerbahçe'nin Eylül ayında seçime gideceği süreçte, Ali Koç'un Hakan Çalhanoğlu da dahil olmak üzere en az 3 tane yıldız transferi gerçekleştirmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'den transferde ters köşe: Ali Koç masadan hiç kalkmadı!

FENERBAHÇE'NİN SÜRPRİZ TRANSFERİ HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin kendisini transfer etmek için Inter ile pazarlıklarda bulunduğu Hakan Çalhanoğlu; geçen sezon mavi siyahlılar adına en önemli performansları gösteren isimlerin başında gelmiş ve 47 maça çıkıp, 11 gol ile 8 asistlik önemli bir katkı sağlamıştı.

Fenerbahçe'den transferde ters köşe: Ali Koç masadan hiç kalkmadı!

Sıkça Sorulan Sorular

HAKAN ÇALHANOĞLU TRANSFERİ NEDEN ZORA GİRMİŞTİ?
Inter, milli yıldız için 30 milyon Euro talep etmiş ve pazarlıklar ilerlememişti.
ETİKETLER
#hakan çalhanoğlu
#hakan çalhanoğlu
#Fenerbahçe
#Fenerbahçe
#Transfer Haberleri
#Fenerbahçe Transferleri
#Spor
