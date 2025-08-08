Fenerbahçe'de Marco Asensio gerçeği: Transfer kararı duyuruldu!

Fenerbahçe'nin Marco Asensio'ya imza attıracağı gün heyecanla beklenirken, transferle ilgili çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. Fenerbahçe'nin dev transfer için bonservis pazarlıkları yaptığı süreçte, Marco Asensio'dan da adeta dik bir duruş geldi.

FENERBAHÇE'DE MARCO ASENSIO TRANSFERİ VE KRİTİK GERÇEK

Fenerbahçe ile her konuda anlaşan ve kulüplerin transfer görüşmelerinin sonuçlanmasını bekleyen Marco Asensio, kendisine gelen tüm teklifleri reddetti! Yıldız orta saha, Fenerbahçe ile söz kestiği için bundan sonra sadece sarı lacivertlilere imza atacağını ve transfer opsiyonlarını değerlendirmek istemediğini belirtti. Ayrıca da menajeri aracılığıyla Fenerbahçe'yi bekleme konusunda net olduğunu anlatan Marco Asensio, kulüplerin arasındaki bonservis pazarlığının sonuçlanmasıyla birlikte resmen Fenerbahçe'ye imza atacak.

MARCO ASENSIO'DAN FENERBAHÇE KARARI VE BÜYÜK FARK

Fenerbahçe'ye transfer olmayı bekleyen Marco Asensio, sarı lacivertli yönetimin de elini rahatlattı! Zira Fenerbahçe; daha önce de Evann Guessand ile de anlaşmış ama kulübü Nice ile bonservis pazarlığı yaparken, 24 yaşındaki forvet Aston Villa'ya imza atmıştı.

FENERBAHÇE'YE İMZA ATMASI BEKLENEN MARCO ASENSIO'NUN PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin yeni yıldız adayı Marco Asensio, geçen sezon 37 maça çıkmış ve 10 gol ile 5 asistlik katkı sağlamıştı.