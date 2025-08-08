Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de Marco Asensio gerçeği: Transfer kararı duyuruldu!

Fenerbahçe'de Marco Asensio transferinin uzaması epeydir gündemi meşgul ediyordu. An itibarıyla ise Sky Sports, Fenerbahçe ve Marco Asensio transferinin perde arkasına dair önemli bir bilgiyi paylaştı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe'de Marco Asensio gerçeği: Transfer kararı duyuruldu!
KAYNAK:
Sky News
|
GİRİŞ:
08.08.2025
saat ikonu 18:02
|
GÜNCELLEME:
08.08.2025
saat ikonu 18:05

Fenerbahçe'nin Marco Asensio'ya imza attıracağı gün heyecanla beklenirken, transferle ilgili çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. Fenerbahçe'nin dev transfer için bonservis pazarlıkları yaptığı süreçte, Marco Asensio'dan da adeta dik bir duruş geldi.

Fenerbahçe'de Marco Asensio gerçeği: Transfer kararı duyuruldu!

FENERBAHÇE'DE MARCO ASENSIO TRANSFERİ VE KRİTİK GERÇEK

Fenerbahçe ile her konuda anlaşan ve kulüplerin transfer görüşmelerinin sonuçlanmasını bekleyen Marco Asensio, kendisine gelen tüm teklifleri reddetti! Yıldız orta saha, Fenerbahçe ile söz kestiği için bundan sonra sadece sarı lacivertlilere imza atacağını ve transfer opsiyonlarını değerlendirmek istemediğini belirtti. Ayrıca da menajeri aracılığıyla Fenerbahçe'yi bekleme konusunda net olduğunu anlatan Marco Asensio, kulüplerin arasındaki bonservis pazarlığının sonuçlanmasıyla birlikte resmen Fenerbahçe'ye imza atacak.

Fenerbahçe'de Marco Asensio gerçeği: Transfer kararı duyuruldu!

MARCO ASENSIO'DAN FENERBAHÇE KARARI VE BÜYÜK FARK

Fenerbahçe'ye transfer olmayı bekleyen Marco Asensio, sarı lacivertli yönetimin de elini rahatlattı! Zira Fenerbahçe; daha önce de Evann Guessand ile de anlaşmış ama kulübü Nice ile bonservis pazarlığı yaparken, 24 yaşındaki forvet Aston Villa'ya imza atmıştı.

Fenerbahçe'de Marco Asensio gerçeği: Transfer kararı duyuruldu!

FENERBAHÇE'YE İMZA ATMASI BEKLENEN MARCO ASENSIO'NUN PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin yeni yıldız adayı Marco Asensio, geçen sezon 37 maça çıkmış ve 10 gol ile 5 asistlik katkı sağlamıştı.

Fenerbahçe'de Marco Asensio gerçeği: Transfer kararı duyuruldu!

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'DE BAŞKA YILDIZ TRANSFERİ OLACAK MI?
Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'nin, Kerem Aktürkoğlu'nu da kadrosuna katması bekleniyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'yi reddetti: Dünyaca ünlü yıldız transfere 'hayır' dedi!
Gaziantep FK - Galatasaray | Süper Lig başlıyor | CANLI MAÇ ANLATIMI
ETİKETLER
#Transfer Haberleri
#Fenerbahçe Transferleri
#Marco Asensio
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.