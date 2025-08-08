Gaziantep FK - Galatasaray | Süper Lig başlıyor | CANLI MAÇ ANLATIMI

Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK ile Galatasaray karşılaşacak. Bu akşam saat 21.30 itibarıyla başlayacak olan müsabaka, yeni sezonun ilk maçı olmuş olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Gaziantep FK: Burak, Mbakata, Semih, Arda, Rodrigues, Ogün, N'Diaye, Sorescu, Kozlowski, Maxim, Boateng.

Galatasaray: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Jakobs, Barış Alper.

SEZONUN İLK MAÇINDA ALİ ŞANSALAN DÜDÜK ÇALACAK

Trendyol Süper Lig heyecanı başlarken, Gaziantep FK - Galatasaray mücadelesinin orta hakemi olarak Ali Şansalan atanmıştı. Ayrıca VAR koltuğunda da Sarper Barış Saka'nın oturacağı maç, Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak.

SÜPER LİG'İN SON ŞAMPİYONU GALATASARAY

Trendyol Süper Lig'de üst üste üç yıldır şampiyon olan ve toplamda 25 zaferle birlikte 5. yıldızını da göğsüne takan Galatasaray, yeni sezon hedefleriyle birlikte bugün ilk kez sahaya çıkıyor.

GAZİANTEP FK İÇİN İSMET TAŞDEMİR DÖNEMİ

Gaziantep temsilcisi, Selçuk İnan sonrasında İsmet Taşdemir'i göreve getirmişti. An itibarıyla ise deneyimli teknik adam, Gaziantep FK ile Süper Lig'de yeni bir serüvene başlıyor.

13. RANDEVU ÖNCESİNDE İSTATİSTİKLER

Gaziantep FK ile Galatasaray bugüne kadar 12 kez karşılaşırken, sarı kırmızılılar tam 10 maçtan galibiyetle ayrıldı ve bir maç da beraberlikle sonuçlandı.

VICTOR OSIMHEN VE MAURO ICARDI KADRODA YOK

Victor Osimhen'in kampa geç katılması sebebiyle maç kadrosuna ismi yazılmazken, Mauro Icardi de ciddi bir sakatlıktan çıktığı için süreci ağırdan ilerletiyor.

LEROY SANE GALATASARAY FORMASIYLA SÜPER LİG'DE İLK KEZ MÜCADELE EDECEK

Galatasaray'ın sansasyonel transferlerinden Leroy Sane, bu akşam oynanacak Gaziantep FK mücadelesiyle birlikte Trendyol Süper Lig'de ilk kez sarı kırmızılı formayı giymiş olacak.