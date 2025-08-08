Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Gaziantep FK - Galatasaray | Süper Lig başlıyor | CANLI MAÇ ANLATIMI

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezonun ilk maçında Gaziantep FK deplasmanına çıkıyor. Heyecanla beklenen açılış karşılaşmasına dair tüm detaylar ve canlı anlatım haberimizde.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Gaziantep FK - Galatasaray | Süper Lig başlıyor | CANLI MAÇ ANLATIMI
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
08.08.2025
saat ikonu 17:10
|
GÜNCELLEME:
08.08.2025
saat ikonu 17:15

'de ile karşılaşacak. Bu akşam saat 21.30 itibarıyla başlayacak olan müsabaka, yeni sezonun ilk maçı olmuş olacak.

Gaziantep FK - Galatasaray | Süper Lig başlıyor | CANLI MAÇ ANLATIMI

https://x.com/GalatasaraySK/status/1953561802324713651

MUHTEMEL 11'LER

Gaziantep FK: Burak, Mbakata, Semih, Arda, Rodrigues, Ogün, N'Diaye, Sorescu, Kozlowski, Maxim, Boateng.

Galatasaray: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Jakobs, Barış Alper.

SEZONUN İLK MAÇINDA ALİ ŞANSALAN DÜDÜK ÇALACAK

Trendyol Süper Lig heyecanı başlarken, Gaziantep FK - Galatasaray mücadelesinin orta hakemi olarak Ali Şansalan atanmıştı. Ayrıca VAR koltuğunda da Sarper Barış Saka'nın oturacağı maç, Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak.

Gaziantep FK - Galatasaray | Süper Lig başlıyor | CANLI MAÇ ANLATIMI

SÜPER LİG'İN SON ŞAMPİYONU GALATASARAY

Trendyol Süper Lig'de üst üste üç yıldır şampiyon olan ve toplamda 25 zaferle birlikte 5. yıldızını da göğsüne takan Galatasaray, yeni sezon hedefleriyle birlikte bugün ilk kez sahaya çıkıyor.

Gaziantep FK - Galatasaray | Süper Lig başlıyor | CANLI MAÇ ANLATIMI

GAZİANTEP FK İÇİN İSMET TAŞDEMİR DÖNEMİ

Gaziantep temsilcisi, Selçuk İnan sonrasında İsmet Taşdemir'i göreve getirmişti. An itibarıyla ise deneyimli teknik adam, Gaziantep FK ile Süper Lig'de yeni bir serüvene başlıyor.

Gaziantep FK - Galatasaray | Süper Lig başlıyor | CANLI MAÇ ANLATIMI

13. RANDEVU ÖNCESİNDE İSTATİSTİKLER

Gaziantep FK ile Galatasaray bugüne kadar 12 kez karşılaşırken, sarı kırmızılılar tam 10 maçtan galibiyetle ayrıldı ve bir maç da beraberlikle sonuçlandı.

Gaziantep FK - Galatasaray | Süper Lig başlıyor | CANLI MAÇ ANLATIMI

VICTOR OSIMHEN VE MAURO ICARDI KADRODA YOK

Victor Osimhen'in kampa geç katılması sebebiyle maç kadrosuna ismi yazılmazken, Mauro Icardi de ciddi bir sakatlıktan çıktığı için süreci ağırdan ilerletiyor.

Gaziantep FK - Galatasaray | Süper Lig başlıyor | CANLI MAÇ ANLATIMI

LEROY SANE GALATASARAY FORMASIYLA SÜPER LİG'DE İLK KEZ MÜCADELE EDECEK

Galatasaray'ın sansasyonel transferlerinden Leroy Sane, bu akşam oynanacak Gaziantep FK mücadelesiyle birlikte Trendyol Süper Lig'de ilk kez sarı kırmızılı formayı giymiş olacak.

Gaziantep FK - Galatasaray | Süper Lig başlıyor | CANLI MAÇ ANLATIMI

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY'IN KADRO DEĞERİ NE KADAR?
Son şampiyon, 311.7 milyon Euroluk değeriyle Süper Lig'in en pahalı kulübü olmuş durumda.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'a güle güle: Transferde sürpriz!
Cimbom'un eski yıldızı Zaha ateş püskürdü! 'Galatasaray hakkında konuşacağım'
ETİKETLER
#galatasaray
#galatasaray
#trendyol süper lig
#trendyol süper lig
#gaziantep fk
#gaziantep fk
#canlı maç anlatımı
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.