Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'a güle güle: Transferde sürpriz!

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın vedası için planlamalar başladı. Transfer sezonu çalışmalarına devam eden Galatasaray, Barış Alper Yılmaz için nihai kararını verdi ve ayrılık için açık kapı bıraktı.

GALATASARAY'DA BARIŞ ALPER YILMAZ'A GÜLE GÜLE

Galatasaray'da transfer sürprizleri devam ediyor. Halihazırda Barış Alper Yılmaz'ın yurt dışına gitmek istediği dönemde, Galatasaray yönetiminden de yıldız oyuncuya izin çıktı! Esasen ise Barış Alper Yılmaz, Galatasaraylı yöneticilerin beklediği düzeyde bir teklif gelmesiyle birlikte takımdan ayrılacak. Son olarak da milli yıldızla, an itibarıyla Avrupa'dan iki takım ilgileniyor ve menajerler aracılığıyla temaslarda bulunuyor.

GALATASARAY'DA BARIŞ ALPER YILMAZ SONRASINDA YILDIZ TRANSFERİ

Barış Alper Yılmaz'ın iyi bir bonservisle birlikte Avrupa'ya transfer olmasına izin veren Galatasaray, akabindeki dönemde ise yine en az Leroy Sane seviyesinde bir yıldızı kadrosuna katmak istiyor. En nihayetinde ise Galatasaray, Barış Alper Yılmaz sonrasında hücum hattının yetenek potansiyelini daha da yukarı çekmeyi ve Avrupa'da derece elde edebilecek bir kadro oluşturmayı amaçlıyor.

GALATASARAY'DA TRANSFER İZNİ VERİLEN BARIŞ ALPER YILMAZ'IN PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla geçen sezon 48 maça çıkan ve 3833 dakika süre alan Barış Alper Yılmaz, 14 gol ile 6 asistlik katkı yapmıştı.