TGRT Haber
Spor
Editor
 Burak Ayaydın

Cristiano Ronaldo'dan son bir şarkı misali: Sadece o kaldı!

Cristiano Ronaldo, an itibarıyla bir ekôlün son temsilcisi konumunda. Kariyerinin başından bu yana futbol dünyasının zirvesinde yer alan Cristiano Ronaldo, esasen ise 21 yıl önceki dev organizasyonda oynamış son aktif futbolcu oldu.

Cristiano Ronaldo'dan son bir şarkı misali: Sadece o kaldı!
Burak Ayaydın
07.08.2025
07.08.2025
ve yaptığı istatistikler şaşırtmaya devam ediyor. 40 yaşında olmasına rağmen hala futbol oynayan Cristiano Ronaldo, şimdi de EURO 2004'ten bu yana kariyerine devam eden tek isim olarak öne çıktı.

Cristiano Ronaldo'dan son bir şarkı misali: Sadece o kaldı!

CRISTIANO RONALDO GERİYE KALAN TEK KİŞİ!

Cristiano Ronaldo, genç yaşlarda parlamış ve hızlıca Milli Takımı'nda oynamaya başlamıştı. Akabinde ise ülkesiyle birlikte EURO 2004'te şans bulan efsane futbolcu, Portekiz ile finale kadar yükselmiş ama sürpriz bir mağlubiyetle kupayı Yunanistan'a kaptırmıştı! Gözyaşlarıyla son bulan turnuvaya rağmen kariyerini büyütmeye devam eden ve Avrupa Şampiyonluğu başta olmak üzere pek çok büyük zaferler yaşayan Cristiano Ronaldo, şimdi de ilginç bir istatistiğe daha imza attı. Süperstar, an itibarıyla EURO 2004'ten kalan tek isim oldu! Zira Cristiano Ronaldo, dev turnuvada forma giyen 368 futbolcudan biriydi ve diğer 367 kişi resmen emekli oldu.

Cristiano Ronaldo'dan son bir şarkı misali: Sadece o kaldı!

CRISTIANO RONALDO'NUN PORTEKİZ MİLLİ TAKIMIYLE İNANILMAZ PERFORMANSI

Ülkesinin formasıyla harika performanslar gösteren ve Portekizli futbolseverler için unutulmaz isimlerin en başında gelen Cristiano Ronaldo, milli takımla tam 221 maça çıktı ve 138 kez gol sevinci yaşadı. Ayrıca bu süreçte 45 defa da asist yapan Cristiano Ronaldo, Portekiz ile 2016'da Avrupa şampiyonu olmuş ve 2019 ile 2025 senelerinde de Uluslar Ligi zaferlerini yaşamıştı. Son olarak da yaşayan efsane, kariyeri boyunca 5 defa Ballon D'or kazanmıştı.

Cristiano Ronaldo'dan son bir şarkı misali: Sadece o kaldı!

Sıkça Sorulan Sorular

CRISTIANO RONALDO NE ZAMAN EMEKLİ OLACAK?
40 yaşındaki Ronaldo'nun, Al Nassr ile olan kontratının (2027 yazına kadar) sonuna gelmesiyle birlikte futbola veda etmesi bekleniyor.
#cristiano ronaldo
#cristiano ronaldo
#real madrid
#portekiz
#al nassr
#euro 2004
#Spor
