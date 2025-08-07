Menü Kapat
TGRT Haber
SON DAKİKA!
Spor
Kenan Yıldız büyük ödüle aday gösterildi!

Kenan Yıldız'ın en iyi genç yetenekler arasında yer aldığı gerçeği resmiyet kazandı. 20 yaşındaki milli futbolcu, yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy ödülü için aday gösterilen 10 futbolcu arasında yer aldı.

Kenan Yıldız büyük ödüle aday gösterildi!
, an itibarıyla dünyadaki en iyi genç futbolcular arasında gösterildi. 'ta forma giyen genç yetenek; futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden Ballon d'Or (Altın Top) kapsamında, yılın 21 yaş altı en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy listesinde yer aldı.

Kenan Yıldız büyük ödüle aday gösterildi!

KENAN YILDIZ'IN YER ALDIĞI 10 KİŞİLİK LİSTE

Kenan Yıldız, Lamine Yamal, Desire Doue, Myles Lewis-Skelly, Rodrigo Mora, Joao Neves, Ayyoub Bouaddi, Estevao, Dean Huijsen ve Pau Cubarsi.

KENAN YILDIZ İÇİN TRANSFER KRİTİĞİ

Juventus, potansiyeline inandığı Kenan Yıldız'ı takımda tutma kararı almış ve Chelsea ile Bayern Münih gibi devlerin ilgisine olumlu yaklaşmamıştı.

Kenan Yıldız büyük ödüle aday gösterildi!

Sıkça Sorulan Sorular

KENAN YILDIZ'IN PİYASA DEĞERİ NE KADAR?
Yıldız futbolcunun güncel bonservisi, 50 milyon Euro olarak gösteriliyor.
