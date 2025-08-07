Kenan Yıldız büyük ödüle aday gösterildi!

Kenan Yıldız, an itibarıyla dünyadaki en iyi genç futbolcular arasında gösterildi. Juventus'ta forma giyen genç yetenek; futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden Ballon d'Or (Altın Top) kapsamında, yılın 21 yaş altı en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy listesinde yer aldı.

KENAN YILDIZ'IN YER ALDIĞI 10 KİŞİLİK LİSTE

Kenan Yıldız, Lamine Yamal, Desire Doue, Myles Lewis-Skelly, Rodrigo Mora, Joao Neves, Ayyoub Bouaddi, Estevao, Dean Huijsen ve Pau Cubarsi.

KENAN YILDIZ İÇİN TRANSFER KRİTİĞİ

Juventus, potansiyeline inandığı Kenan Yıldız'ı takımda tutma kararı almış ve Chelsea ile Bayern Münih gibi devlerin ilgisine olumlu yaklaşmamıştı.