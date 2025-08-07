Menü Kapat
TGRT Haber
SON DAKİKA!
Spor
Trabzonspor'da 5 milyon Euroluk transfer!

Trabzonspor'da Kazeem Olaigbe transferi resmen açıklandı. Karadeniz devi, genç futbolcunun transferini duyurdu.

Trabzonspor'da 5 milyon Euroluk transfer!
, Kazeem Olaigbe transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo mavililer, genç yetenekle 5 yıllık anlaşma sağladı.

Trabzonspor'da 5 milyon Euroluk transfer!

TRABZONSPOR'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI

"Profesyonel futbolcu Kazeem Aderemi J. Olaigbe'nin, Kulübümüze kesin transferi konusunda Stade Rennais FC ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Stade Rennais FC'ye, sözleşme fesih bedeli olarak 5.000.000.-EUR 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir. Ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, %15'i ödenecektir. Kazeem Aderemi J. Olaigbe ile 5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2025-2026 futbol sezonu için 1.300.000.-EUR garanti ücret,

2026-2027 futbol sezonu için 1.350.000.-EUR garanti ücret,

2027-2028 futbol sezonu için 1.400.000.-EUR garanti ücret,

2028-2029 futbol sezonu için 1.500.000.-EUR garanti ücret,

2029-2030 futbol sezonu için 1.600.000.-EUR garanti ücret ödenecektir."

Trabzonspor'da 5 milyon Euroluk transfer!

RENNES'DEN ŞAŞIRTAN TRANSFER POLİTİKASI

22 yaşındaki sol kanat oyuncusunu; 3 Şubat 2025 tarihinde 5.25 milyon Euro bedelle transfer eden Rennes, Kazeem Olaigbe yatırımından 250 bin Euro zararla hızlıca çıkmasıyla dikkat çekti.

Sıkça Sorulan Sorular

TRABZONSPOR'DA TRANSFER SÜRECİ NASIL İLERLEYECEK?
Karadeniz devinin, birkaç takviye daha yapması bekleniyor.
