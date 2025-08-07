Trabzonspor'da 5 milyon Euroluk transfer!

Trabzonspor, Kazeem Olaigbe transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo mavililer, genç yetenekle 5 yıllık anlaşma sağladı.

TRABZONSPOR'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI

"Profesyonel futbolcu Kazeem Aderemi J. Olaigbe'nin, Kulübümüze kesin transferi konusunda Stade Rennais FC ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Stade Rennais FC'ye, sözleşme fesih bedeli olarak 5.000.000.-EUR 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir. Ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, %15'i ödenecektir. Kazeem Aderemi J. Olaigbe ile 5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2025-2026 futbol sezonu için 1.300.000.-EUR garanti ücret,



2026-2027 futbol sezonu için 1.350.000.-EUR garanti ücret,



2027-2028 futbol sezonu için 1.400.000.-EUR garanti ücret,



2028-2029 futbol sezonu için 1.500.000.-EUR garanti ücret,

2029-2030 futbol sezonu için 1.600.000.-EUR garanti ücret ödenecektir."

RENNES'DEN ŞAŞIRTAN TRANSFER POLİTİKASI

22 yaşındaki sol kanat oyuncusunu; 3 Şubat 2025 tarihinde 5.25 milyon Euro bedelle transfer eden Rennes, Kazeem Olaigbe yatırımından 250 bin Euro zararla hızlıca çıkmasıyla dikkat çekti.