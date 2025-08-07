Beşiktaş St Patrick’s deplasmanında | CANLI MAÇ ANLATIMI

Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş, Avrupa serüveninde kritik bir eşiği geçmeye hazırlanıyor. Sezona Shaktar Donetsk kâbusuyla başlayan ve Avrupa Ligi’nden elenen temsilcimiz, an itibarıyla ise Konferans Ligi’nde uzun bir yolculuğu hedefliyor.
Dublin’deki Tallaght Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı Sloven hakem David Smajc yönetirken, yardımcıları ise David Gabrovec ve Tomaz Cerne olacak.
St. Patricks: Anang, McClelland, Grivosti, Redmond, McLaughlin, Baggley, Lennon, Leavy, Power, Melia, Elbouzedi.
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Jurasek, Orkun, Demir Ege, Rafa Silva, Rashica, Joao Mario, Abraham.
St Patrick’s Athletic, İrlanda’nın Dublin kentinde 1929 yılında kurulan bir futbol kulübüdür. League of Ireland Premier Division’da mücadele eden ekip, iç saha maçlarını Richmond Park’ta oynamaktadır. Kulüp, tarihi boyunca 7 kez League of Ireland şampiyonluğu ve 2 kez de FAI Kupası zaferi elde etmiştir. Son olarak da takımın teknik direktörlüğünü Pete Mahon, baş antrenörlüğünü ise John Gill yapmaktadır.
Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş karşılaşması, 14 Ağustos Perşembe günü Beşiktaş’ın ev sahipliğinde Dolmabahçe’de oynanacak.
Bu turu başarıyla geçen ekip, UEFA Konferans Ligi’nde play-off turuna adını yazdıracak. Beşiktaş, turu geçmesi durumunda seri başı takımlar arasında yer alacak ve lig aşamasına ulaşmadan önce daha uygun rakiplerle eşleşme fırsatına sahip olacak.