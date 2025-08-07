Menü Kapat
SON DAKİKA!
 Burak Ayaydın

Beşiktaş St Patrick’s deplasmanında | CANLI MAÇ ANLATIMI

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi’nde ST Patrick’s deplasmanına çıkıyor. Heyecanlı mücadeleye dair tüm detaylar ve canlı anlatım haberimizde.

Beşiktaş St Patrick’s deplasmanında | CANLI MAÇ ANLATIMI
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
07.08.2025
saat ikonu 17:36
|
GÜNCELLEME:
07.08.2025
saat ikonu 17:40

Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki , Avrupa serüveninde kritik bir eşiği geçmeye hazırlanıyor. Sezona Shaktar Donetsk kâbusuyla başlayan ve Avrupa Ligi’nden elenen temsilcimiz, an itibarıyla ise Konferans Ligi’nde uzun bir yolculuğu hedefliyor.

https://x.com/Besiktas/status/1953385748285030743

https://x.com/stpatsfc/status/1953365497304760754

ST PATRICK’S - BEŞİKTAŞ MAÇINA SLOVEN HAKEM

Dublin’deki Tallaght Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı Sloven hakem David Smajc yönetirken, yardımcıları ise David Gabrovec ve Tomaz Cerne olacak.

Beşiktaş St Patrick’s deplasmanında | CANLI MAÇ ANLATIMI

ST PATRICKS - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

St. Patricks: Anang, McClelland, Grivosti, Redmond, McLaughlin, Baggley, Lennon, Leavy, Power, Melia, Elbouzedi.

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Jurasek, Orkun, Demir Ege, Rafa Silva, Rashica, Joao Mario, Abraham.

https://x.com/Besiktas/status/1953199474366447795

BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ ST PATRICK’S

St Patrick’s Athletic, İrlanda’nın Dublin kentinde 1929 yılında kurulan bir futbol kulübüdür. League of Ireland Premier Division’da mücadele eden ekip, iç saha maçlarını Richmond Park’ta oynamaktadır. Kulüp, tarihi boyunca 7 kez League of Ireland şampiyonluğu ve 2 kez de FAI Kupası zaferi elde etmiştir. Son olarak da takımın teknik direktörlüğünü Pete Mahon, baş antrenörlüğünü ise John Gill yapmaktadır.

https://x.com/stpatsfc/status/1948083189257277561

RÖVANŞ MAÇI DOLMABAHÇE’DE

Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş karşılaşması, 14 Ağustos Perşembe günü Beşiktaş’ın ev sahipliğinde Dolmabahçe’de oynanacak.

Beşiktaş St Patrick’s deplasmanında | CANLI MAÇ ANLATIMI

TURU GEÇEN PLAY-OFF’A YÜKSELECEK

Bu turu başarıyla geçen ekip, ’nde play-off turuna adını yazdıracak. Beşiktaş, turu geçmesi durumunda seri başı takımlar arasında yer alacak ve lig aşamasına ulaşmadan önce daha uygun rakiplerle eşleşme fırsatına sahip olacak.

Beşiktaş St Patrick’s deplasmanında | CANLI MAÇ ANLATIMI
Sıkça Sorulan Sorular

BEŞİKTAŞ SHAKTAR DONETSK'İ MAĞLUP ETSEYDİ NE OLACAKTI?
Siyah beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek ve yine play-off oynayacaktı.
ETİKETLER
#beşiktaş
#beşiktaş
#UEFA Konferans Ligi
#St Patrick’s
#CANLI MAÇ ANLATIMI
#Spor
