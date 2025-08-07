Türkiye ile Rusya arasında atletizm krizi! Sofia Yakuşina için tazminat istiyorlar

Henüz 19 yaşında olmasına rağmen çoklu branşlarda gösterdiği performansla dikkat çeken Sofia Yakuşina, kariyerine artık Türkiye adına devam edecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın devşirme sporcu programına dahil edilen Yakuşina, Türk vatandaşlığına geçerek millî formayı giymeye hazırlanıyor. 2024 Rusya Atletizm Şampiyonası’nda kazandığı gümüş madalyayla yıldızı parlayan genç heptatletin yeni tercihi, Rusya cephesinde ciddi bir rahatsızlık yarattı.

RUSYA’DAN SERT TEPKİ: “MASRAFLARI TÜRKİYE KARŞILASIN”

Rusya Atletizm Federasyonu ve bazı hükümet yetkilileri, Yakuşina’nın Türkiye’ye geçmesini “etik dışı” olarak değerlendirdi. “Bu sporcu kariyerinin temelini Rusya’da attı. Altyapısını biz kurduk, antrenmanlarını biz sağladık. Şimdi başka bir ülke adına yarışması kabul edilemez” diyen Rus yetkililer, Türkiye'den sporcunun gelişim sürecine dair tüm masrafların karşılanmasını talep etti.

Bu masraflar arasında kamp ücretleri, antrenör giderleri ve milli takım altyapı desteği gibi kalemlerin yer aldığı öne sürüldü.

PARASINI VERİN

Konu yalnızca diplomatik değil, hukuki bir boyut da kazanmaya başladı. Rusya'da bazı spor hukukçularının uluslararası arenada bu tür vatandaşlık değişimlerinin nasıl tazmin edilebileceğine ilişkin değerlendirme yaptığı öğrenildi. Uluslararası spor camiasında daha önce de örnekleri görülen bu tür geçişler, özellikle son yıllarda sıkça tartışılıyor.

BİR SPORCUNUN SEÇİMİ, İKİ ÜLKENİN GERİLİMİ

Türkiye’ye geçişi sonrası sosyal medya hesabından “Yeni bir sayfa başlıyor” mesajı paylaşan Sofia Yakuşina’nın henüz konuya dair resmi bir açıklaması bulunmazken, bu gelişmenin Türkiye ile Rusya arasındaki spor diplomasisini daha da karmaşık hale getireceği yorumları yapılıyor.