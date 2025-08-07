Menü Kapat
Süper Lig tarihinde en çok puan toplayan takımlar açıklandı! Sıralama oldukça şaşırttı

Ağustos 07, 2025 12:27
1
Süper Lig tarihinde en çok puan toplayan takım

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun heyecanı, bu cuma Gaziantep-Galatasaray karşılaşmayla resmen başlayacak. Ligde bugüne kadar 25 defa en fazla şampiyonluk sevinci yaşayan Galatasaray, aynı zamanda Süper Lig tarihinde en çok puan toplayan ekipler arasında da yer alıyor. Peki lig tarihinde hangi takım en fazla puanı topladı?

2
Süper Lig tarihinde en çok puan toplayan takımlar

Transfermarkt verilerine göre, lig tarihinde en fazla puan toplayan takımlar sıralandı. İşte Süper Lig tarihinin en çok puan toplayan ilk 20 takımı…

3
Kayserispor

KAYSERİSPOR

  • Maç: 698
  • Galibiyet: 232
  • Beraberlik: 189
  • Mağlubiyet: 277
  • Averaj: -116
  • Puan: 879

4
Kaşımpaşa

KASIMPAŞA

  • Maç: 752
  • Galibiyet: 232
  • Beraberlik: 203
  • Mağlubiyet: 317
  • Averaj: -197
  • Puan: 899

5
Sivasspor

SİVASSPOR

  • Maç: 670
  • Galibiyet: 244
  • Beraberlik: 184
  • Mağlubiyet: 242
  • Averaj: -24
  • Puan: 916

6
Çaykur Rizespor

ÇAYKUR RİZESPOR

  • Maç: 800
  • Galibiyet: 254
  • Beraberlik: 184
  • Mağlubiyet: 362
  • Averaj: -265
  • Puan: 946

7
İstanbul Başakşehir

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR

  • Maç: 602
  • Galibiyet: 271
  • Beraberlik: 147
  • Mağlubiyet: 184
  • Averaj: +175
  • Puan: 960

8
İstanbulspor

İSTANBULSPOR

  • Maç: 830
  • Galibiyet: 253
  • Beraberlik: 241
  • Mağlubiyet: 336
  • Averaj: -160
  • Puan: 997

9
Konyaspor

KONYASPOR

  • Maç: 824
  • Galibiyet: 261
  • Beraberlik: 238
  • Mağlubiyet: 325
  • Averaj: -163
  • Puan: 1.021

10
Göztepe

GÖZTEPE

  • Maç: 986
  • Galibiyet: 30
  • Beraberlik: 300
  • Mağlubiyet: 378
  • Averaj: -135
  • Puan: 1.224

11
Antalyaspor

ANTALYASPOR

  • Maç: 1.006
  • Galibiyet: 322
  • Beraberlik: 269
  • Mağlubiyet: 415
  • Averaj: -264
  • Puan: 1.235

12
Eskişehirspor

ESKİŞEHİRSPOR

  • Maç: 978
  • Galibiyet: 334
  • Beraberlik: 312
  • Mağlubiyet: 332
  • Averaj: +9
  • Puan: 1.314

13
Samsunspor

SAMSUNSPOR

  • Maç: 1.060
  • Galibiyet: 349
  • Beraberlik: 271
  • Mağlubiyet: 440
  • Averaj: -207
  • Puan: 1.318

14
Gaziantepspor

GAZİANTEPSPOR

  • Maç: 1.028
  • Galibiyet: 366
  • Beraberlik: 265
  • Mağlubiyet: 397
  • Averaj: -135
  • Puan: 1.363

15
Altay

ALTAY

  • Maç: 1.364
  • Galibiyet: 422
  • Beraberlik: 419
  • Mağlubiyet: 523
  • Averaj: -214
  • Puan: 1.687

16
Gençlerbirliği

GENÇLERBİRLİĞİ

  • Maç: 1.610
  • Galibiyet: 532
  • Beraberlik: 475
  • Mağlubiyet: 603
  • Averaj: -115
  • Puan: 2.071

17
Ankaragücü

ANKARAGÜCÜ

  • Maç: 1.774
  • Galibiyet: 554
  • Beraberlik: 514
  • Mağlubiyet: 706
  • Averaj: -340
  • Puan: 2.176

18
Bursaspor

BURSASPOR

  • Maç: 1.644
  • Galibiyet: 573
  • Beraberlik: 472
  • Mağlubiyet: 599
  • Averaj: -32
  • Puan: 2.191

19
Trabzonspor

TRABZONSPOR

  • Maç: 1.722
  • Galibiyet: 856
  • Beraberlik: 467
  • Mağlubiyet: 399
  • Averaj: +982
  • Puan: 3.035

20
Beşiktaş

BEŞİKTAŞ

  • Maç: 2.230
  • Galibiyet: 1.203
  • Beraberlik: 606
  • Mağlubiyet: 421
  • Averaj: +1.721
  • Puan: 4.215

21
Galatasaray

GALATASARAY

  • Maç: 2.232
  • Galibiyet: 1.284
  • Beraberlik: 549
  • Mağlubiyet: 399
  • Averaj: +2.025
  • Puan: 4.401

22
Fenerbahçe

FENERBAHÇE

  • Maç: 2.232
  • Galibiyet: 1.288
  • Beraberlik: 574
  • Mağlubiyet: 370
  • Averaj: +2.059
  • Puan: 4.438

