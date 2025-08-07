Süper Lig tarihinde en çok puan toplayan takımlar açıklandı! Sıralama oldukça şaşırttı

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun heyecanı, bu cuma Gaziantep-Galatasaray karşılaşmayla resmen başlayacak. Ligde bugüne kadar 25 defa en fazla şampiyonluk sevinci yaşayan Galatasaray, aynı zamanda Süper Lig tarihinde en çok puan toplayan ekipler arasında da yer alıyor. Peki lig tarihinde hangi takım en fazla puanı topladı?