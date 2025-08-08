Menü Kapat
 | Serhat Yıldız

Cimbom'un eski yıldızı Zaha ateş püskürdü! 'Galatasaray hakkında konuşacağım'

Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer ettiği ancak beklentilerin altında bir performans sergileyen Wilfried Zaha, önce Lyon'a ardından Charlotte'a transfer olmuştu. Fildişili yıldız sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Sarı-Kırmızılılar'da forma giydiği döneme dair konuşacağını açıkladı. İşte o açıklama...

Cimbom'un eski yıldızı Zaha ateş püskürdü! 'Galatasaray hakkında konuşacağım'
'ın eski futbolcusu Wilfried Zaha, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklamaya imza attı. Fildişili yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Galatasaray dönemiyle ilgili açıklama yapacağını duyurdu.

Cimbom'un eski yıldızı Zaha ateş püskürdü! 'Galatasaray hakkında konuşacağım'

İŞTE ZAHA'NIN PAYLAŞIMI

"Sosyal medyadan nefret ediyorum ama aynı zamanda seviyorum çünkü Rio Ferdinand'ın dediği gibi, size sesinizi duyurma fırsatı veriyor. Bir gün Galatasaray'daki zamanım hakkında konuşacağım çünkü bu iğrenç hikayenin benim adıma yapılması doğru değil.

Galatasaray'dan ayrıldığımdan bu yana kulüp veya taraftarlar hakkında hiç kötü bir şey söylemedim ama taraftarların yarısı nereye gidersem gideyim Zaha'ya karşı nefret kampanyası yürütüyor gibi.

Bir gün Galatasaray'daki zamanım hakkında konuşacağım ve bu geç olmayabilir."

Cimbom'un eski yıldızı Zaha ateş püskürdü! 'Galatasaray hakkında konuşacağım'

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray, Zaha'yı önce Fransız ekibi Lyon'a kiralık göndermiş ardından Fildişili yıldız, MLS'ten Charlotte'ye olmuştu. Galatasaray'da 43 maçta süre bulan 32 yaşındaki futbolcu, 10 gol attı ve 5 asist yaptı.

Cimbom'un eski yıldızı Zaha ateş püskürdü! 'Galatasaray hakkında konuşacağım'

