Galatasaray ile Espanyol anlaşamadı: Transfer iptal!

Galatasaray, Espanyol'un 2.5 milyon Euroluk teklifini reddetti ve Berkan Kutlu'yu takımda tuttu. An itibarıyla ise Süper Lig şampiyonu, kadro derinliğini korumayı tercih etmiş oldu.

GALATASARAY TRANSFER İÇİN 4.5 MİLYON EURO İSTEDİ

La Liga ekiplerinden Espanyol ile görüşen Berkan Kutlu anlaşmaya varırken, kulüpler arasındaki süreç ilerlemedi. Radyospor'dan Özgür Sancar'ın haberine göre Galatasaray; transfer için 4.5 milyon Euro istedi ama Espanyol 2.5 milyon Euro teklif etti! Esasen ise görüşmelerde taraflar anlaşmaya varamadı ve transfer iptal oldu.

BERKAN KUTLU'NUN SÖZLEŞMESİ UZATILACAK

Habere göre Galatasaray'da Berkan Kutlu'nun sözleşmesi de uzatılacak. Yönetim, 2021'de Alanyaspor'dan transfer edilen oyuncuyla devam etme kararı aldı.