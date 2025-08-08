Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'yi reddetti: Dünyaca ünlü yıldız transfere 'hayır' dedi!

Fenerbahçe ve Jack Grealish transferiyle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basını, Fenerbahçe'nin Jack Grealish'e transfer teklifi yaptığını ama 'hayır' cevabı aldığını belirtti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe'yi reddetti: Dünyaca ünlü yıldız transfere 'hayır' dedi!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
08.08.2025
saat ikonu 17:37
|
GÜNCELLEME:
08.08.2025
saat ikonu 17:37

'nin çalışmaları devam ederken, İngiltere'de Jack Grealish gelişmesi duyuruldu. Habere göre Fenerbahçe, İngiliz yıldız Jack Grealish tarafından reddedildi.

FENERBAHÇE VE SÜRPRİZ TRANSFERDE ÇIKMAZ

Jack Grealish'in 'den ayrılmaya hazırlandığı dönemde, Fenerbahçe süreci başlamıştı. Esasen ise Jack Grealish, Daily Mail'in haberine göre Fenerbahçe ve ihtimalini gündemine almadı ve kariyerine İngiltere'de devam etmeyi seçti.

Fenerbahçe'yi reddetti: Dünyaca ünlü yıldız transfere 'hayır' dedi!

JACK GREALISH İÇİN EVERTON İDDİASI

Yıldız oyuncunun, satın alma opsiyonuyla birlikte 'a transfer olacağı iddia edilmişti.

Fenerbahçe'yi reddetti: Dünyaca ünlü yıldız transfere 'hayır' dedi!

Sıkça Sorulan Sorular

CITY JACK GREALISH İÇİN NE KADAR BONSERVİS ÖDEDİ?
Maviler, yıldız hücumcunun transferi için 117.5 milyon Euro ödemişti.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gaziantep FK - Galatasaray | Süper Lig başlıyor | CANLI MAÇ ANLATIMI
Wilfred Ndidi Beşiktaş'ta! Bonservisi belli oldu
ETİKETLER
#manchester city
#transfer
#süper lig
#everton
#Fenerbahçe
#Transfer Haberleri
#Fenerbahçe Transferi
#jack grealish
#Jack Grealish
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.