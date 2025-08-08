Fenerbahçe'yi reddetti: Dünyaca ünlü yıldız transfere 'hayır' dedi!

Fenerbahçe'nin transfer çalışmaları devam ederken, İngiltere'de Jack Grealish gelişmesi duyuruldu. Habere göre Fenerbahçe, İngiliz yıldız Jack Grealish tarafından reddedildi.

FENERBAHÇE VE SÜRPRİZ TRANSFERDE ÇIKMAZ

Jack Grealish'in Manchester City'den ayrılmaya hazırlandığı dönemde, Fenerbahçe süreci başlamıştı. Esasen ise Jack Grealish, Daily Mail'in haberine göre Fenerbahçe ve Süper Lig ihtimalini gündemine almadı ve kariyerine İngiltere'de devam etmeyi seçti.

JACK GREALISH İÇİN EVERTON İDDİASI

Yıldız oyuncunun, satın alma opsiyonuyla birlikte Everton'a transfer olacağı iddia edilmişti.