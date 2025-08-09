Jose Mourinho’nun forvet tutkusu: Fenerbahçe’de Youssef En-Nesyri’nin yerine yıldız golcü!

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’nun yeni gündemi forvet transferi oldu. Halihazırda Youssef En-Nesyri için ayrılık opsiyonu ortaya çıkarken, Jose Mourinho’dan da kritik sürece onay geldi ve Christopher Nkunku isminin transfer listesinin başına yazılmasını istedi.

FENERBAHÇE’DE JOSE MOURINHO’DAN CHRISTOPHER NKUNKU TRANSFERİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bu sezon itibarıyla daha atlet bir takım tasarlamaya devam ediyor. Esasen ise deneyimli hoca, Youssef En-Nesyri’nin ayrılık ihtimali üzerine yıllar önceki Didier Drogba planını devreye aldı ve Christopher Nkunku’nun transfer edilmesini istedi.

JOSE MOURINHO FENERBAHÇE İLE ESKİ GÜNLERİNE DÖNMEYİ İSTİYOR

Chelsea döneminde Didier Drogba hamlesini yapan ve ardından da çok başarılı bir kariyer inşa etmeyi başaran Jose Mourinho, şu anda da aynı formülü Fenerbahçe’de uygulamak ve futbol dünyasındaki son dönemlerinde iz bırakmak istiyor.

FENERBAHÇE'NİN SÜRPRİZİ CHELSEA'DE HOCASI TARAFINDAN İSTENMİYOR

Enzo Maresca yönetimindeki Chelsea büyük bir yapılanma döneminden geçerken, Christopher Nkunku da takımdaki pek çok yıldız gibi 'gönderilecek' isimler arasına yazıldı.

FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNDEKİ CHRISTOPHER NKUNKU İÇİN CHELSEA 60 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

Fenerbahçe'nin transfer listesine sürpriz şekilde dahil olan Christopher Nkunku, Leipzig formasıyla harika performanslar göstermiş ve İngiliz devi Chelsea tarafından 60 milyon Euro bonservisle transfer edilmişti.

FENERBAHÇE'NİN TRANSFER LİSTESİNE ALDIĞI CHRISTOPHER NKUNKU'NUN PERFORMANSI

Chelsea ile geçen sezon 48 maça çıkan ve 2326 dakika süre bulan Christopher Nkunku, 15 gol ile 5 asistlik katkı sağlamıştı.