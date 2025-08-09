Menü Kapat
TGRT Haber
Spor
Editor
Editor
 Burak Ayaydın

Jose Mourinho'nun forvet tutkusu: Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri'nin yerine yıldız golcü!

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan sürpriz transfer raporları gelmeye devam ediyor. An itibarıyla Youssef En-Nesyri'nin satılma ihtimaline olumlu yaklaşan Jose Mourinho, yeni golcü olarak ise Christopher Nkunku'yu istedi.

Jose Mourinho'nun forvet tutkusu: Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri'nin yerine yıldız golcü!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
09.08.2025
17:15
|
GÜNCELLEME:
09.08.2025
17:15

’de ’nun yeni gündemi forvet transferi oldu. Halihazırda için ayrılık opsiyonu ortaya çıkarken, Jose Mourinho’dan da kritik sürece onay geldi ve Christopher Nkunku isminin listesinin başına yazılmasını istedi.

Jose Mourinho’nun forvet tutkusu: Fenerbahçe’de Youssef En-Nesyri’nin yerine yıldız golcü!

FENERBAHÇE’DE JOSE MOURINHO’DAN CHRISTOPHER NKUNKU TRANSFERİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bu sezon itibarıyla daha atlet bir takım tasarlamaya devam ediyor. Esasen ise deneyimli hoca, Youssef En-Nesyri’nin ayrılık ihtimali üzerine yıllar önceki planını devreye aldı ve Christopher Nkunku’nun transfer edilmesini istedi.

Jose Mourinho’nun forvet tutkusu: Fenerbahçe’de Youssef En-Nesyri’nin yerine yıldız golcü!

JOSE MOURINHO FENERBAHÇE İLE ESKİ GÜNLERİNE DÖNMEYİ İSTİYOR

Chelsea döneminde Didier Drogba hamlesini yapan ve ardından da çok başarılı bir kariyer inşa etmeyi başaran Jose Mourinho, şu anda da aynı formülü Fenerbahçe’de uygulamak ve futbol dünyasındaki son dönemlerinde iz bırakmak istiyor.

Jose Mourinho’nun forvet tutkusu: Fenerbahçe’de Youssef En-Nesyri’nin yerine yıldız golcü!

FENERBAHÇE'NİN SÜRPRİZİ CHELSEA'DE HOCASI TARAFINDAN İSTENMİYOR

Enzo Maresca yönetimindeki Chelsea büyük bir yapılanma döneminden geçerken, Christopher Nkunku da takımdaki pek çok yıldız gibi 'gönderilecek' isimler arasına yazıldı.

Jose Mourinho’nun forvet tutkusu: Fenerbahçe’de Youssef En-Nesyri’nin yerine yıldız golcü!

FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNDEKİ CHRISTOPHER NKUNKU İÇİN CHELSEA 60 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

Fenerbahçe'nin transfer listesine sürpriz şekilde dahil olan Christopher Nkunku, Leipzig formasıyla harika performanslar göstermiş ve İngiliz devi Chelsea tarafından 60 milyon Euro bonservisle transfer edilmişti.

Jose Mourinho’nun forvet tutkusu: Fenerbahçe’de Youssef En-Nesyri’nin yerine yıldız golcü!

FENERBAHÇE'NİN TRANSFER LİSTESİNE ALDIĞI CHRISTOPHER NKUNKU'NUN PERFORMANSI

Chelsea ile geçen sezon 48 maça çıkan ve 2326 dakika süre bulan Christopher Nkunku, 15 gol ile 5 asistlik katkı sağlamıştı.

Jose Mourinho’nun forvet tutkusu: Fenerbahçe’de Youssef En-Nesyri’nin yerine yıldız golcü!

Sıkça Sorulan Sorular

CHRISTOPHER NKUNKU'NUN SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Yıldız forvet, Chelsea ile 2029 yazına kadar kontrat imzalamıştı.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de kaleci transferi netleşti: Galatasaray da istiyordu!
Fenerbahçe'den transferde ters köşe: Ali Koç masadan hiç kalkmadı!
ETİKETLER
#transfer
#jose mourinho
#jose mourinho
#youssef en-nesyri
#didier drogba
#Fenerbahçe
#Transfer Haberleri
#Fenerbahçe Transferleri
#Christopher Nkunku
#Christopher Nkunku
#Spor
