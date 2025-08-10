Menü Kapat
TGRT Haber
30°
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Boks turnuvasında facia! Farklı maçlarda yarışan iki boksör bir gün arayla öldü

Japonya'da 2 Ağustos'ta düzenlenen bir boks turnuvasında facia meydana geldi. Yaşanan olayda farklı maçlarda yarışan iki boksör, bir gün arayla hayatını kaybetti.

Boks turnuvasında facia! Farklı maçlarda yarışan iki boksör bir gün arayla öldü
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.08.2025
saat ikonu 13:37
|
GÜNCELLEME:
10.08.2025
saat ikonu 13:37

'nın başkenti Tokyo'da 2 Ağustos'ta yapılan unvan müsabakasında, 28 yaşındaki Shigetoshi Kotari çıktığı 12 rauntluk maçı bitirdi. Ancak müsabaka süresince başından aldığı darbeler nedeniyle maç sonrası bayıldı. Beyin ameliyatına alınan Shigetoshi, cuma günü yaşam mücadelesini kaybetti.

Dünya Organizasyonunun (WBO) sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Japon boksör Hiromasa Urakawa'nın da aynı turnuvada farklı ringdeki maçında beynine aldığı darbe sonucunda geçirdiği ameliyatın ardından dün hayatını kaybettiği belirtildi.

Hiromasa'nın haberinin, Shigetoshi'nin vefatının ardından geldiği anımsatılan açıklamada, "Son derece zor dönemde ailelere, arkadaşlara ve Japon boks camiasına en derin taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesine yer verildi.

Boks turnuvasında facia! Farklı maçlarda yarışan iki boksör bir gün arayla öldü

OLAY SONRASI RAUNTLAR DEĞİŞTİ

Bu olayların ardından Japonya Boks Komisyonu, tüm Oriental ve Pacific Boxing Federation (OPBF) unvan maçlarının artık 12 raunt yerine 10 raunt olarak yapılacağını duyurdu.

