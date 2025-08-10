Ünlü rapçiye silahlı saldırı! 33 yaşında hayatını kaybetti

Gerçek adı Tevin Hood olan ve rap dünyasında T-Hood olarak tanınan sanatçı, ABD’nin Georgia eyaletine bağlı Gwinnett ilçesindeki bir evde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

AİLE İÇİ ANLAŞMAZLIK SİLAHLI ÇATIŞMAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, cuma akşamı saat 19.00 sularında Lilburn’ün belediye sınırları dışında yer alan bir bölgede meydana geldi. Gwinnett İlçe Polisi’ne gelen ihbar üzerine ekipler, aile içi anlaşmazlığın silahlı çatışmaya dönüştüğü adrese ulaştı. Polis memurları, T-Hood’u çok sayıda kurşun yarasıyla buldu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan ünlü rapçi, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

BİR KİŞİ GÖZALTINDA

Yetkililer, saldırıyla bağlantılı olarak bir kişinin gözaltına alındığını ve polis tarafından sorgulandığını açıkladı. Olay cinayet olarak soruşturulurken, saldırının nedeni henüz netlik kazanmadı.