Avatar
Editor
 Suat Vilgen

Fenerbahçe'ye dev gelir! Şampiyonlar Ligi play-off bileti kasayı doldurdu

Feyenoord’u Kadıköy’de tarihi bir skorla deviren Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükselerek kasasına milyonlarca euro koydu. Sarı lacivertliler, Benfica’yı da geçerse dev bir gelir daha elde edecek.

Fenerbahçe'ye dev gelir! Şampiyonlar Ligi play-off bileti kasayı doldurdu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
13.08.2025
saat ikonu 07:08
|
GÜNCELLEME:
13.08.2025
saat ikonu 07:08

Temsilcimiz , ’nde tarihi bir gecede ’u eleyerek adını turuna yazdırdı. İlk maçta deplasmanda 2-1 mağlup olduğu Hollanda ekibini Kadıköy’de 5-2’lik görkemli bir skorla geçen sarı lacivertliler, hem tur atladı hem de kasasını doldurdu.

Fenerbahçe'ye dev gelir! Şampiyonlar Ligi play-off bileti kasayı doldurdu
Jose Mourinho'dan Fenerbahçe yönetimine transfer mesajı! Benfica maçını işaret etti

DEVLER LİGİ’NDE KAZANÇ KAPISI AÇILDI

Play-off turuna yükselme başarısı gösteren Fenerbahçe, UEFA’dan 4.3 milyon euro garanti gelir elde etti. Sarı lacivertliler, final niteliğindeki bu turda Portekiz’in güçlü temsilcisi ile karşılaşacak.

Fenerbahçe'ye dev gelir! Şampiyonlar Ligi play-off bileti kasayı doldurdu

GRUP AŞAMASI BÜYÜK ÖDÜL GETİRECEK

Fenerbahçe, Benfica engelini aşması halinde ’nin lig aşamasına katılım hakkı kazanacak. Bu durumda kulübün kasasına yaklaşık 19 milyon euro daha girecek. Böylece sarı lacivertliler, sportif başarıyla birlikte ciddi bir mali güç kazanma fırsatını yakalamış olacak.

ETİKETLER
#şampiyonlar ligi
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#play-off
#devler ligi
#benfica
#feyenoord
#kazanç
#Fenerbahçe
#Fenerbahçe
#Futbol
