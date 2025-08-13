Fenerbahçe'ye dev gelir! Şampiyonlar Ligi play-off bileti kasayı doldurdu

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde tarihi bir gecede Feyenoord’u eleyerek adını play-off turuna yazdırdı. İlk maçta deplasmanda 2-1 mağlup olduğu Hollanda ekibini Kadıköy’de 5-2’lik görkemli bir skorla geçen sarı lacivertliler, hem tur atladı hem de kasasını doldurdu.

DEVLER LİGİ’NDE KAZANÇ KAPISI AÇILDI

Play-off turuna yükselme başarısı gösteren Fenerbahçe, UEFA’dan 4.3 milyon euro garanti gelir elde etti. Sarı lacivertliler, final niteliğindeki bu turda Portekiz’in güçlü temsilcisi Benfica ile karşılaşacak.

GRUP AŞAMASI BÜYÜK ÖDÜL GETİRECEK

Fenerbahçe, Benfica engelini aşması halinde Şampiyonlar Ligi’nin lig aşamasına katılım hakkı kazanacak. Bu durumda kulübün kasasına yaklaşık 19 milyon euro daha girecek. Böylece sarı lacivertliler, sportif başarıyla birlikte ciddi bir mali güç kazanma fırsatını yakalamış olacak.