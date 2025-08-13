Menü Kapat
TGRT Haber
29°
Spor
Editor
 Onur Kaya

Jose Mourinho'dan Fenerbahçe yönetimine transfer mesajı! Benfica maçını işaret etti

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında alınan 5-2'lik Feyenoord galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Play-off turunda Benfica ile eşleşmeleri hakkında konuşan Mourinho, "Eminim onlar da bizimle oynayacakları için mutlu değillerdir" dedi. Portekizli teknik adam, transferle ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Jose Mourinho'dan Fenerbahçe yönetimine transfer mesajı! Benfica maçını işaret etti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.08.2025
05:47
|
GÜNCELLEME:
13.08.2025
06:06

, 3. eleme turunda 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında sahasında 'u 5-2 yenerek play-off turuna yükseldi. Sarı lacivertlilerin rakibi oldu.

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları cevaplayan Fenerbahçe teknik direktörü , tur atlamayı hak ettiklerini söyledi. Portekizli teknik adam, Feyenoord'a karşı kulüp seviyesinde hiç tur kaybetmemesiyle ilgili konuşarak sözlerine başladı.

Jose Mourinho'dan Fenerbahçe yönetimine transfer mesajı! Benfica maçını işaret etti

FEYENOORD'A KARŞI SERİSİ

Rotterdam'da kulüp seviyesinde oynadığı bütün maçları kaybettiğini ancak ikinci maçları kazanarak tur atladıklarının dile getiren Mourinho, "Onlara karşı bu serimin tesadüf olduğunu düşünüyorum. Her karşılaştığımda iyi bir takımları olduğunu, iyi bir hocaları olduğunu, bir felsefeleri olduğunu gördüm. Kimsenin bilmediği oyuncuları alıyorlar ve çok iyi seviyede oyuncular oluyor. Mesela sahadaki 3 Japon oyuncu çok iyiydi." ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho'dan Fenerbahçe yönetimine transfer mesajı! Benfica maçını işaret etti

"FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ KAZANAMAZ"

Daha önce Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi takımı olduğu yönündeki açıklaması hatırlatılan Jose Mourinho, şöyle konuştu:

"Ben Fenerbahçe için 'Şampiyonlar Ligi takımı değil' derken, Şampiyonlar Ligi'nde oynayamayacak bir takım demedim, Şampiyonlar Ligi'ni kazanamayacak bir takım anlamında söyledim. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ni kazanamazsa bunu kimse yadırgamaz. Ama Avrupa Ligi'nde durum farklı. Geçen sene Avrupa Ligi'nde çeyrek finali penaltılarla kaçırmıştık. Şimdi bir sonraki turda önümüzde dev bir takım olacak. İkinci maç da Lizbon'da oynanacak. Hepsinden önce evimizde oynayacağımız ilk maçın keyfini çıkaralım."

Jose Mourinho'dan Fenerbahçe yönetimine transfer mesajı! Benfica maçını işaret etti

"DAHA İYİ OLAN TARAF BİZDİK"

Takımın yediği ilk golün saçmalık olduğunun altını çizen deneyimli teknik adam, "Ancak ikinci yarının başında İrfan harika bir kurtarış yaptı, oyun 2-2'ye gelebilirdi. Feyenoord'la aynı profilde oyunculara sahip değildik. Çok agresif oyuncuları vardı, savunma hattı sağlamdı. İkinci golde sağlam durmamız gerekiyordu ama sezon başındayız. Rotterdam'daki maçta mağlubiyetten daha fazlasını hak etmiştik. Genel olarak bakınca daha iyi olan tarafın tur atladığını düşünüyorum." diye konuştu.

Jose Mourinho'dan Fenerbahçe yönetimine transfer mesajı! Benfica maçını işaret etti

"BENFICA BİZLE OYNAYACAĞI İÇİN MUTLU DEĞİLDİR"

Kendisinin bugüne kadar 150'ye yakın Şampiyonlar Ligi maçına çıktığını ve buna hazır olduğunu vurgulayan Portekizli çalıştırıcı, şunları söyledi:

"Elimizdeki oyuncuların bazıları Şampiyonlar Ligi'nde hiç oynamadılar ama onlar da hazır. Prestij ve ekonomi anlamındaki faktörleri biliyoruz. Feyenoord'a karşı oynadık, şimdi de Benfica'ya karşı oynayacağız. Eminim ki Benfica da bizimle oynayacağı için mutlu değildir, onlar da Feyenoord'u tercih ederlerdi. Ben istiyorum, taraftarlarımız istiyor, oyuncularımız istiyor, yönetimimiz istiyor. Elimizdeki eksikleri düşünürsek maça odaklanamayız."

Jose Mourinho'dan Fenerbahçe yönetimine transfer mesajı! Benfica maçını işaret etti

MOURINHO'DAN TRANSFER MESAJI

Son olarak beklentisi hakkında konuşan Mourinho şu ifadeleri kullandı:

"Muhtemelen Benfica maçını elimizdeki oyuncularla oynayacağız. Göztepe maçında Avrupa kadrosunda olmayan Cengiz'le, Diego Carlos'la oynayabiliriz. Takım içinde birliktelik var. Kadroyu daha güçlü yapmak için 1-2 oyuncu daha katarsak iyi olur ama katamazsak da ağıt yakmayız.

Bugün salı ve Benfica maçlarından önce bir transfer gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Eğer olursa benim için sürpriz olur. Birisinden 'Evet bu transfer oldu' diye bir mesaj beklemiyorum."

Feyenoord, Kadıköy'den çıkamadı: Fenerbahçe adını play-off'a yazdırdı!
ETİKETLER
#transfer
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#jose mourinho
#benfica
#feyenoord
#Fenerbahçe
#Spor
