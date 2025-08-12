Canlı maç anlatımı | Fenerbahçe - Feyenoord

Hollanda’da oynanan ilk maçı 90+1’de yediği golle 2-1 kaybeden Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Feyenoord ile Kadıköy'de karşı karşıya geliyor.

İLK DÜDÜK ÇALDI

1' Romanyalı hakem Istvan Kovacs, Kadıköy'de ilk düdüğü çaldı ve maç başladı.

21' Hadj Moussa'yı çekerek indiren Sofyan Amrabat sarı kart gördü.

VAR | 28' Fenerbahçe, En Nesyri ile öne geçti. Ancak VAR incelemesinin ardından ofsayt tespit edildi ve gol geçerli sayılmadı.

GOL | 41' Feyenoord'da Hwang'ın kullandığı serbesy vuruşta Watanabe topu ağlara gönderdi.

44' Szymanski'nin kullandığı kornerde Archie Brown skoru eşitleyen golü kaydetti.

GOL | 44' Szymanski'nin kullandığı kornerde Archie Brown skoru eşitleyen golü kaydetti.

45+3' İlk yarı ev sahibi Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.