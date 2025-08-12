Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 Yusuf Özgür Bülbül

Canlı maç anlatımı | Fenerbahçe - Feyenoord

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe, Hollanda temsilcisi Feyenoord ile Kadıköy'de karşı karşıya geliyor. Hollanda'daki ilk karşılaşmada 90+1'de yediği golle sahadan 2-1 mağlup ayrılan Sarı-Lacivertliler, kendi evinde turu geçmek için mücadele ediyor.

Canlı maç anlatımı | Fenerbahçe - Feyenoord
Hollanda’da oynanan ilk maçı 90+1’de yediği golle 2-1 kaybeden , 3. eleme turu rövanş maçında ile Kadıköy'de karşı karşıya geliyor.

İLK DÜDÜK ÇALDI

1' Romanyalı hakem Istvan Kovacs, Kadıköy'de ilk düdüğü çaldı ve maç başladı.

21' Hadj Moussa'yı çekerek indiren Sofyan Amrabat sarı kart gördü.

Canlı maç anlatımı | Fenerbahçe - Feyenoord

VAR | 28' Fenerbahçe, En Nesyri ile öne geçti. Ancak VAR incelemesinin ardından ofsayt tespit edildi ve gol geçerli sayılmadı.

GOL | 41' Feyenoord'da Hwang'ın kullandığı serbesy vuruşta Watanabe topu ağlara gönderdi.

44' Szymanski'nin kullandığı kornerde Archie Brown skoru eşitleyen golü kaydetti.

Canlı maç anlatımı | Fenerbahçe - Feyenoord

GOL | 44' Szymanski'nin kullandığı kornerde Archie Brown skoru eşitleyen golü kaydetti.

45+3' İlk yarı ev sahibi Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

