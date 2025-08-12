Menü Kapat
Avatar
Editor
 Suat Vilgen

Morata'dan Galatasaray'a giderayak sert tepki! Yönetimi topa tuttu

Galatasaray'ın yollarını ayırdığı İspanyol golcü Alvaro Morata, sosyal medyadan paylaştığı veda metninde sarı-kırmızılı kulüp yönetimine sert suçlamalarda bulundu. İşte detaylar...

Morata'dan Galatasaray'a giderayak sert tepki! Yönetimi topa tuttu
12.08.2025
'da bekleneni veremeyen ve yeni sezon öncesi kulüple olan sözleşmesi feshedilen , sosyal medya hesabından camiaya yönelik bir veda mesajı paylaşırken, sarı-kırmızılı yönetimi topa tuttu.

Morata'dan Galatasaray'a giderayak sert tepki! Yönetimi topa tuttu
"BENİM İÇİN KABUL EDİLEMEZ"

Morata kendisine verilen sözlerin tutulmadığını iddia ettiği mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Galatasaraylılar ve Türk halkı,

Bana göstermiş olduğunuz sevgi, sıcaklık ve destek için teşekkür ederim. Beni ilk günden itibaren evimde hissettirdiniz ve gösterdiğiniz destek, kariyerimde yaşadığım en olağanüstü deneyimlerden biri oldu.

Ne yazık ki kulüple yaşadığım deneyim için aynı şeyi söyleyemem. Verilen sözlerin ve temel değerlere olan saygının korunmadığı anlar oldu. Verilen taahüttler yerine getirilmedi, öyle ki maaşımın bir kısmından ve sözleşmemden hak etmiş olduğum haklardan feragat etmekten başka seçeneğim kalmadı. Benim için hayatta ve işte asla bozulmaması gereken prensipler vardır. Bunların başında insanlara olan saygı gelir. Hak edilmemiş olanı tanımamak ve telafi etmemek benim için kabul edilemez ve benim inandığım adalet ve profesyonellik değerlerine aykırıdır.

OKAN BURUK'A MESAJ

Biliyorum, bu konular genellikle açık bir şekilde konuşulmaz ancak olanların gerçek açıklamasını taraftarlara anlatmanın doğru olduğuna inanıyorum. Sizler ve İstanbul her zaman kalbimde olacaksınız. Bugün ve gelecek için sizlere en iyisini diliyorum.

Ayrıca teknik direktörümüze ve onun harika ekibine özel bir teşekkür göndermek istiyorum. Galatasaray'ın tarih yazmaya devam edeceğine eminim. Birlikte paylaştığımız anılar için tüm takım arkadaşlarıma ve kulüp çalışanlarına gönülden teşekkür ediyorum."

