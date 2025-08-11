Alvaro Morata ile yollar ayrıldı! Galatasaray sözleşme feshini duyurdu

Galatasaray, Milan'dan kiralık olarak aldığı İspanyol futbolcu Alvaro Morata'nın sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiklerini Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada İtalyan takımın 5 milyon euro fesih bedeli ödeyeceği de belirtildi. Ayrıca Morata'nın da 651 bin 562 euro tutarındaki alacağından da feragat ettiği açıklandı.

Takımdan yapılan açıklama şöyle:

Profesyonel futbolcu Alvaro Borja Morata Martin ve kulübü AC Milan S.p.A. ile şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Yapılan anlaşma kapsamında, AC Milan S.p.A. tarafından şirketimize 5.000.000 EUR tutarında fesih bedeli ödenecektir. Ayrıca, futbolcu 651.562 EUR tutarındaki alacaklarından feragat etmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

